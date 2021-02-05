По итогам протестных акций в суды Петербурга поступило более 1 400 административных дел

По данным Объединенной пресс-службы судов Петербурга на 4 февраля, всего поступило 1 403 административных дела — 1 113 рассмотрено, по 353 вынесен приговор в виде ареста на 15 суток, по 624 делам назначены штрафы, к обязательным работам приговорены 2 человека. 11 дел были прекращены, так как суды не усмотрели в действиях петербуржцев состава правонарушения. 123 дела суды вернули в правоохранительные органы без рассмотрения.

Наибольшее число административных дел поступило в районные суды Петербурга после акции 31 января — 1 040.

По последним данным «ОВД-Инфо» на 19:06 3 февраля, в связи с акцией 2 февраля в России задержали 1 463 человека, в том числе 260 — в Петербурге. На акции 31 января (данные на 13:00 1 февраля) задержано менее 5 754 человек по всей стране. 23 января (данные на 28 января) задержали 4 002 человека в 125 городах России.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедшего 23 января. Также он отметил, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем» — комментируя акцию 31 января. А еще предложил отложить исполнение арестов для участников протестных акций 23 и 31 января. В связи с их большим количеством не могут быть обеспечены гарантированные законом права арестованных.