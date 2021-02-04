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Открытое письмо городских планировщиков, архитекторов и урбанистов за право на мирный протест

Профессионалы, занимающиеся улучшением города, решили отреагировать на беспрецедентные события, происходившие в России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Они уверены, что массовые задержания, перекрытия дорог и полицейское насилие лишают город своей сути. «Собака.ru» публикует открытое письмо городских планировщиков, архитекторов и урбанистов за право на мирный протест. Подписаться под ним можно на нашем сайте в комментариях или через гугл-форму, список подписавшихся обновляется.

Мы связали нашу профессиональную деятельность с городами: мы изучаем и проектируем их, думаем про них и живем в них. В течение последних недель на улицах городов по всей стране мы наблюдали массовые задержания, полицейское насилие, перекрытие дорог и остановку транспорта органами власти — в ответ на мирные шествия. Сотни горожан до сих пор остаются под арестом, на многих заводятся уголовные дела. В происходящем мы видим попытки деполитизировать городское пространство, а значит — лишить город своей сути, превратить его в декорацию. Мы не можем промолчать.

Мы убеждены, что город — это не просто красивая картинка. Программы создания комфортной среды последние годы способствовали тому, чтобы он становился красивым и комфортным, но город не сводится к архитектурным формам. Город — это место диалога разных людей, разных мнений, которые могут сталкиваться и сосуществовать. Слово «политика» происходит от слова polis — город. Любой город по своей сути — политическое пространство, а значит, мирный протест — это нормальная форма городской жизни, гарантированная Статьей 31 Конституции РФ. Мы убеждены, это не протестующие «мешают проходу граждан», «создают помехи транспортному движению» и «нарушают общественный порядок», не протестующие препятствуют нормальному функционированию города, а те, кто решил, что город — это всего лишь мертвая декорация, те, кто решил, что имеют право обездвижить город закрытием улиц, площадей и метро, и насилием. Мирные шествия граждан, публично выражающих свое мнение — часть нормального «общественного порядка» городской жизни, и задача правоохранительных органов — ее обеспечивать, а не пресекать с применением насилия. Мы считаем, что мирный протест — не менее важное явление городской жизни, чем благоустройство и застройка.

Все задержанные на акциях протеста должны быть немедленно освобождены, а попытки лишить город политической жизни — прекращены. От этого страдают не только те, кто выходит мирно выразить свою позицию, но и все горожане, вне зависимости от их участия в политической жизни. Мы требуем возвращения горожанам права на мирный протест, гарантированного 31 статьей конституции. Проведение массовых мероприятий должно носить уведомительный, а не разрешительный характер.

Если вы хотите подписаться под этим письмом, оставьте в комментариях под этим текстом на сайте sobaka.ru свои данные: имя, фамилию и род деятельности. Для этого необходимо авторизироваться на сайте, это можно сделать через соцсети или почту. Список подписавшихся будет обновляться. Если у вас не получилось оставить подпись в комментариях, заполните гугл-форму, и она также через некоторое время появятся в списке.

 

Подписи:

Гавриил Малышев, городской планировщик, Санкт-Петербург

Любовь Чернышева, социолог города, Санкт-Петербург

Мария Элькина, архитектурный критик, Санкт-Петербург

Мария Тиника, общественное движение «Деревья Петербурга», Санкт-Петербург

Оля Мнишко, кураторка партиципаторных проектов, «Открытая Лаборатория Город», Санкт-Петербург

Ксения Сидорина, краевед, урбанист, Санкт-Петербург

Алексей Шишкин, краевед, , Санкт-Петербург

Олег Паченков, социолог, Санкт-Петербург

Ильяс Кульбарисов, городской планировщик, Санкт-Петербург

Люба Крутенко, архитектор, Москва

Максим Косьмин, краевед, Санкт-Петербург

Мария Тычинина, краевед, генеалог, Санкт-Петербург

Екатерина Кораблева, социальная исследовательница, «Открытая лаборатория город», Санкт-Петербург

Александр Кондрашев, координатор междисциплинарного семинара 1:5 000 000. Город в деталях и масштабах, Москва

Виктор Коротыч, городской планировщик, Санкт-Петербург

Даниил Веретенников, городской планировщик, Санкт-Петербург

Сергей Чувакин, Digital-Urban Исследователь, Санкт-Петербург

Андрей Жбанов, городской планировщик, Санкт-Петербург

Валентина Холошенко, архитектор, Санкт-Петербург

Марианна Михеева, студент кафедры Градостроительства, Санкт-Петербург

Виталий Боварь, муниципальный депутат, реставратор, Санкт-Петербург

Валерия Толкачева, дизайнер городской среды, Санкт-Петербург

Гульназ Низамутдинова, городской планировщик, Санкт-Петербург

Ситникова Екатерина, городской планировщик, Санкт-Петербург

Татьяна Кискина , городская исследовательница, Санкт-Петербург

Ярослав Ковальчук, архитектор, планировщик, преподаватель в Шанинке, Санкт-Петербург

Данила Горохов, исследователь города, Санкт-Петербург

Евгения Павленко, городской планировщик, Санкт-Петербург

Иванов Дмитрий, архитектор, преподаватель СПбГАСУ, Санкт-Петербург

Алина Муратова, урбанист, Санкт-Петербург

Лера Румянцева, координатор урбанистических проектов, Санкт-Петербург

Ксения Дудина, архитектор, Санкт-Петербург

Альбина Давлетшина, архитектор, урбанист, Санкт-Петербург

Эмилия Капустина, социолог, Санкт-Петербург

Павел Гисем, городской планировщик, Санкт-Петербург

Елена Атнагулова, архитектор, Санкт-Петербург

Петр Иванов, социолог города, профессор Свободного университета, Красноярск

Лилия Воронкова, антрополог, куратор, Санкт-Петербург

Дмитрий Лебедев, разработчик Геоинформационных Систем, преподаватель вуза, Санкт-Петербург

Надежда Кузнецова, архитектор, Санкт-Петербург

Илья Севастьянов, урбанист, специалист по общественному участию, Санкт-Петербург

Сергей Костарев, урбанполитик, профессор, Омск

Джамал Поладов, архитектор, Урюпинск

Лина Филип, городской планировщик, Санкт-Петербург

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