Открытое письмо городских планировщиков, архитекторов и урбанистов за право на мирный протест

Мы связали нашу профессиональную деятельность с городами: мы изучаем и проектируем их, думаем про них и живем в них. В течение последних недель на улицах городов по всей стране мы наблюдали массовые задержания, полицейское насилие, перекрытие дорог и остановку транспорта органами власти — в ответ на мирные шествия. Сотни горожан до сих пор остаются под арестом, на многих заводятся уголовные дела. В происходящем мы видим попытки деполитизировать городское пространство, а значит — лишить город своей сути, превратить его в декорацию. Мы не можем промолчать.

Мы убеждены, что город — это не просто красивая картинка. Программы создания комфортной среды последние годы способствовали тому, чтобы он становился красивым и комфортным, но город не сводится к архитектурным формам. Город — это место диалога разных людей, разных мнений, которые могут сталкиваться и сосуществовать. Слово «политика» происходит от слова polis — город. Любой город по своей сути — политическое пространство, а значит, мирный протест — это нормальная форма городской жизни, гарантированная Статьей 31 Конституции РФ. Мы убеждены, это не протестующие «мешают проходу граждан», «создают помехи транспортному движению» и «нарушают общественный порядок», не протестующие препятствуют нормальному функционированию города, а те, кто решил, что город — это всего лишь мертвая декорация, те, кто решил, что имеют право обездвижить город закрытием улиц, площадей и метро, и насилием. Мирные шествия граждан, публично выражающих свое мнение — часть нормального «общественного порядка» городской жизни, и задача правоохранительных органов — ее обеспечивать, а не пресекать с применением насилия. Мы считаем, что мирный протест — не менее важное явление городской жизни, чем благоустройство и застройка.

Все задержанные на акциях протеста должны быть немедленно освобождены, а попытки лишить город политической жизни — прекращены. От этого страдают не только те, кто выходит мирно выразить свою позицию, но и все горожане, вне зависимости от их участия в политической жизни. Мы требуем возвращения горожанам права на мирный протест, гарантированного 31 статьей конституции. Проведение массовых мероприятий должно носить уведомительный, а не разрешительный характер.