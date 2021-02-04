Профессионалы, занимающиеся улучшением города, решили отреагировать на беспрецедентные события, происходившие в России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Они уверены, что массовые задержания, перекрытия дорог и полицейское насилие лишают город своей сути. «Собака.ru» публикует открытое письмо городских планировщиков, архитекторов и урбанистов за право на мирный протест. Подписаться под ним можно на нашем сайте в комментариях или через гугл-форму, список подписавшихся обновляется.
Мы связали нашу профессиональную деятельность с городами: мы изучаем и проектируем их, думаем про них и живем в них. В течение последних недель на улицах городов по всей стране мы наблюдали массовые задержания, полицейское насилие, перекрытие дорог и остановку транспорта органами власти — в ответ на мирные шествия. Сотни горожан до сих пор остаются под арестом, на многих заводятся уголовные дела. В происходящем мы видим попытки деполитизировать городское пространство, а значит — лишить город своей сути, превратить его в декорацию. Мы не можем промолчать.
Мы убеждены, что город — это не просто красивая картинка. Программы создания комфортной среды последние годы способствовали тому, чтобы он становился красивым и комфортным, но город не сводится к архитектурным формам. Город — это место диалога разных людей, разных мнений, которые могут сталкиваться и сосуществовать. Слово «политика» происходит от слова polis — город. Любой город по своей сути — политическое пространство, а значит, мирный протест — это нормальная форма городской жизни, гарантированная Статьей 31 Конституции РФ. Мы убеждены, это не протестующие «мешают проходу граждан», «создают помехи транспортному движению» и «нарушают общественный порядок», не протестующие препятствуют нормальному функционированию города, а те, кто решил, что город — это всего лишь мертвая декорация, те, кто решил, что имеют право обездвижить город закрытием улиц, площадей и метро, и насилием. Мирные шествия граждан, публично выражающих свое мнение — часть нормального «общественного порядка» городской жизни, и задача правоохранительных органов — ее обеспечивать, а не пресекать с применением насилия. Мы считаем, что мирный протест — не менее важное явление городской жизни, чем благоустройство и застройка.
Все задержанные на акциях протеста должны быть немедленно освобождены, а попытки лишить город политической жизни — прекращены. От этого страдают не только те, кто выходит мирно выразить свою позицию, но и все горожане, вне зависимости от их участия в политической жизни. Мы требуем возвращения горожанам права на мирный протест, гарантированного 31 статьей конституции. Проведение массовых мероприятий должно носить уведомительный, а не разрешительный характер.
Если вы хотите подписаться под этим письмом, оставьте в комментариях под этим текстом на сайте sobaka.ru свои данные: имя, фамилию и род деятельности. Для этого необходимо авторизироваться на сайте, это можно сделать через соцсети или почту. Список подписавшихся будет обновляться. Если у вас не получилось оставить подпись в комментариях, заполните гугл-форму, и она также через некоторое время появятся в списке.
Подписи:
Гавриил Малышев, городской планировщик, Санкт-Петербург
Любовь Чернышева, социолог города, Санкт-Петербург
Мария Элькина, архитектурный критик, Санкт-Петербург
Мария Тиника, общественное движение «Деревья Петербурга», Санкт-Петербург
Оля Мнишко, кураторка партиципаторных проектов, «Открытая Лаборатория Город», Санкт-Петербург
Ксения Сидорина, краевед, урбанист, Санкт-Петербург
Алексей Шишкин, краевед, , Санкт-Петербург
Олег Паченков, социолог, Санкт-Петербург
Ильяс Кульбарисов, городской планировщик, Санкт-Петербург
Люба Крутенко, архитектор, Москва
Максим Косьмин, краевед, Санкт-Петербург
Мария Тычинина, краевед, генеалог, Санкт-Петербург
Екатерина Кораблева, социальная исследовательница, «Открытая лаборатория город», Санкт-Петербург
Александр Кондрашев, координатор междисциплинарного семинара 1:5 000 000. Город в деталях и масштабах, Москва
Виктор Коротыч, городской планировщик, Санкт-Петербург
Даниил Веретенников, городской планировщик, Санкт-Петербург
Сергей Чувакин, Digital-Urban Исследователь, Санкт-Петербург
Андрей Жбанов, городской планировщик, Санкт-Петербург
Валентина Холошенко, архитектор, Санкт-Петербург
Марианна Михеева, студент кафедры Градостроительства, Санкт-Петербург
Виталий Боварь, муниципальный депутат, реставратор, Санкт-Петербург
Валерия Толкачева, дизайнер городской среды, Санкт-Петербург
Гульназ Низамутдинова, городской планировщик, Санкт-Петербург
Ситникова Екатерина, городской планировщик, Санкт-Петербург
Татьяна Кискина , городская исследовательница, Санкт-Петербург
Ярослав Ковальчук, архитектор, планировщик, преподаватель в Шанинке, Санкт-Петербург
Данила Горохов, исследователь города, Санкт-Петербург
Евгения Павленко, городской планировщик, Санкт-Петербург
Иванов Дмитрий, архитектор, преподаватель СПбГАСУ, Санкт-Петербург
Алина Муратова, урбанист, Санкт-Петербург
Лера Румянцева, координатор урбанистических проектов, Санкт-Петербург
Ксения Дудина, архитектор, Санкт-Петербург
Альбина Давлетшина, архитектор, урбанист, Санкт-Петербург
Эмилия Капустина, социолог, Санкт-Петербург
Павел Гисем, городской планировщик, Санкт-Петербург
Елена Атнагулова, архитектор, Санкт-Петербург
Петр Иванов, социолог города, профессор Свободного университета, Красноярск
Лилия Воронкова, антрополог, куратор, Санкт-Петербург
Дмитрий Лебедев, разработчик Геоинформационных Систем, преподаватель вуза, Санкт-Петербург
Надежда Кузнецова, архитектор, Санкт-Петербург
Илья Севастьянов, урбанист, специалист по общественному участию, Санкт-Петербург
Сергей Костарев, урбанполитик, профессор, Омск
Джамал Поладов, архитектор, Урюпинск
Лина Филип, городской планировщик, Санкт-Петербург
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