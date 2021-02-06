Слабослышащего петербуржца оштрафовали из-за протестной акции. В полиции заявили, что немой инвалид выкрикивал лозунги

Агафонов — инвалид III группы по слуху, который не может говорить. В день протестной акции, 31 января, он шел в магазин «Мир искусства». По словам его адвоката Сергея Локтева, мужчина не знал о проведении митингов и не слышал, как сотрудники полиции требовали разойтись. Несмотря на то, что Агафонов показал жест, что он не слышит, его задержали.

Мужчина провел в отделе полиции девять часов. За это время ему не предоставили переводчика с языка жестов. «Из-за того, что Агафонов слабослышащий, он не мог понимать разъяснения полицейских о праве не свидетельствовать против себя и не знал, какие у него права и обязанности. В протоколе же полицейские указали, что Агафонов «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги», несмотря на то, что не имеет возможности говорить», — пишет «Апология протеста».

Красносельский районный суд Петербурга признал задержанного виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ («нарушение порядка проведения публичных мероприятий, перекрытие дорог») и оштрафовал на 5 тысяч рублей — это наказание ниже низшего предела.