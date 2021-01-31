Как прошла вторая протестная акция в Петербурге? Главное

Из-за перекрытых центральных улиц (о том, какие станции метро закрывались и какие улицы были перекрыты, мы писали здесь), протестующие не смогли попасть на Невский проспект и направились на Пионерскую площадь, затем — на Сенную, где участников несогласованной акции, а также журналистов жестко задерживали. В частности, полиция применяла дубинки, распыляла газ, а полицейский достал табельный пистолет и направил его на толпу. Как сообщает «Фонтанка», одного из мужчин доставили в автозак без сознания. Очевидцы рассказали изданию, что его впятером избивали на Бородинской улице. Он пришел в себя после того, как выпил воды.