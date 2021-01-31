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Как прошла вторая протестная акция в Петербурге? Главное

В это воскресенье, 31 января, в России повторно прошли несогласованные протесты в поддержку политика Алексея Навального. «Собака.ru» собрала главные события сегодняшнего дня в Петербурге.

  • Фото: Shutterstock

Из-за перекрытых центральных улиц (о том, какие станции метро закрывались и какие улицы были перекрыты, мы писали здесь), протестующие не смогли попасть на Невский проспект и направились на Пионерскую площадь, затем  — на Сенную, где участников несогласованной акции, а также журналистов жестко задерживали. В частности, полиция применяла дубинки, распыляла газ, а полицейский достал табельный пистолет и направил его на толпу. Как сообщает «Фонтанка», одного из мужчин доставили в автозак без сознания. Очевидцы рассказали изданию, что его впятером избивали на Бородинской улице. Он пришел в себя после того, как выпил воды.

Кроме того, телеграм-канал «Ротонда» выложил видео задержания молодого человека, которому разбили голову. Его лицо было в крови. В автобусе участнику протестной акции оказывали первую помощь.

Завершились протесты у ТЮЗа. По данным «Фонтанки», сегодня в городе участвовали в протестной акции более 4 тысяч человек. Задержали 862 человека, сообщает «ОВД-Инфо». Это в два раза больше, чем 23 января.

Также сегодня было возбуждено первое уголовное дело по статье о применении насилия к силовикам на протестной акции 31 января. Как сообщили в Следственном комитете, подозреваемый около 12:20 на Пионерской площади не менее двух раз ударил кулаком в голову бойца ОМОНа. Его уже задержали, уточнили в СК. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

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