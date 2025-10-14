Нобелевская премия 2025: от физиков, создающих квантовый компьютер, до венгерского писателя, которого сравнивают с Достоевским

Нобелевская неделя 2025 завершилась. Своих обладателей нашли награды по медицине, физике, химии, литературе, экономике и премия мира. Собака.ru рассказывает обо всех лауреатах: от физиков, которые сейчас работают над созданием квантового компьютера, до экономистов, описавших принцип созидательного разрушения.
Медицина и физиология
Мэри Э. Бранкоу из Института системной биологии (США), Фред Рамсделл — резидент Sonoma Biotherapeutics (США) и Шимон Сакагути из Университета Осаки (Япония) получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за фундаментальные исследования периферической иммунной толерантности. Лауреаты определили механизм работы регуляторных Т-клеток — защитников организма, которые не дают иммунной системе атаковать здоровые органы и ткани! Максимально просто рассказываем, что это значит для науки и практической медицины. Рассказываем подробнее!
Физика
Нобелевская премия по физике в этом году досталась трем американским ученым: Джону Кларку (родился в Великобритании), Мишелю Деворе (уроженец Франции) и Джону Мартинису. Как следует из пресс-релиза Нобелевского комитета, награда (а это более миллиона долларов!) вручена «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи». Эта громоздкая и непонятная формулировка на самом деле означает фундаментальный вклад в создание квантовых компьютеров. В будущем они должны перевернуть многие отрасли жизни: от поиска лекарств до работы искусственного интеллекта. Разбираемся в открытии вместе с ученым Университета ИТМО Максим Горлач.
Химия
В среду, 8 октября, были объявлены лауреаты премии по химии. Ими стали японский ученый Сусуму Китагава, британец Ричард Робсон и иорданец Омар Яги. Наградой в чуть больше чем миллион долларов была отмечена их работа по созданию металлорганических каркасов. Что это такое? Почему эти самые каркасы могут быть важны для торговли природным газом, медицины и даже искусственного интеллекта? Обо всем этом максимально понятно объясняет научный сотрудник Нового физтеха Университета ИТМО Валентин Миличко.
Литература
После объявления лауреатов по медицине, физике и химии настал черед награды по литературе. В этом году ее обладателем стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, известный не только любителям интеллектуальной прозы, но и авторского кино. Чем знаменит писатель? Какие его романы переведены на русский? И какой след он оставил в европейском кинематографе? На эти вопросы Собака.ru отвечают переводчица Оксана Якименко, Василий Степанов, главред журнала «Сеанс» (да, Краснахоркаи в нем публиковался!) и управляющая букинистическим магазином Academia Анна Канунникова.
Премия Мира
Традиционно в пятницу Нобелевской недели объявляется обладатель Премии мира. В этом году вокруг этой награды был особенно большой ажиотаж — американский президент Дональд Трамп не раз заявлял свои притязания на Нобелевку. Однако премия досталась Марии Корине Мачадо из Венесуэллы. Кто она такая? Чем известна? Как повлияет на нее решение Нобелевского комитета? И почему все же награду не получил хозяин Белого дома? Разбираемся с экспертами!
Экономика
Традиционно нобелевскую неделю завершает вручение специальной награды от Государственного банка Швеции, которую также именуют Нобелевской премией по экономике. В этом году приз получили трое ученых: Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт. Жюри отметило их вклад в объяснение инновационного экономического роста. Что это значит? И какие реальные последствия имели (и имеют!) открытия лауреатов этого года. Об этом Собака.ru рассказали профессор Европейского университета Юлия Вымятнина и доцент НИУ ВШЭ Анна Федюнина.
