Нобелевская премия 2025: от физиков, создающих квантовый компьютер, до венгерского писателя, которого сравнивают с Достоевским

Традиционно в пятницу Нобелевской недели объявляется обладатель Премии мира. В этом году вокруг этой награды был особенно большой ажиотаж — американский президент Дональд Трамп не раз заявлял свои притязания на Нобелевку. Однако премия досталась Марии Корине Мачадо из Венесуэллы. Кто она такая? Чем известна? Как повлияет на нее решение Нобелевского комитета? И почему все же награду не получил хозяин Белого дома? Разбираемся с экспертами!