Нобелевскую премию по медицине дали за открытия в области иммунной толерантности — они ускорили разработку методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний!

История открытия

Все началось в 1995 году, когда Шимон Сакагути, заслуженный профессор Центра передовых исследований в области иммунологии при Университете Осаки, доказал, что иммунная система сложно устроена, и презентовал научному миру класс регуляторных Т-клеток клеток, которые предупреждают развитие аутоиммунных процессов (то есть патологий, при которых в иммунной системе происходит сбой, и она начинает атаковать сам организм). Феномен был в том, ранее про такие клетки наука не знала.

Оказалось, что они действуют как супервайзеры для других иммунных клеток, контролируя силу и длительность иммунного ответа. А еще благодаря им щитовые механизмы не идентифицируют здоровые ткани как угрозу, которую нужно ликвидировать. Так развивается периферическая иммунная толерантность (состояние, при котором организм воспринимает определенного биоагента как свою здоровую часть и не реагирует на него).

До открытия Сакагути считалось, что иммунная толерантность может выработаться только через устранение аутореактивных (вредных!) клеток. Такая толерантность называется центральной.

Спустя шесть лет, в 2001 году, старший менеджер программ в Институте системной биологии Сиэтла Мэри Бранкоу и научный консультант компании Sonoma Biotherapeutics Фред Рамсделл совершили другой научный прорыв. Они нашли объяснение тому, что одни организмы более уязвимы перед аутоиммунными заболеваниями в сравнении с другими. Эксперименты проходили на мышах — ученые нашли у них мутацию в гене Foxp3 и доказали, что при подобных особенностях ДНК в человеческом организме может развиться заболевание IPEX или сцепленный с X-хромосомой синдром иммунной дисрегуляции, полиэндокринопатии и энтеропатии. Это редкая и серьезная наследственная патология, при которой происходит аутоиммунное поражение кожи и эндокринных органов (что проявляется, к примеру, в экземе и псориазе, развитии сахарного диабета I типа, тяжелом течении любых инфекций).

Как эти два открытия связаны? Шимон Сакагути нашел ответ в 2003-м, когда доказал, что ген Foxp3 руководит теми самыми регуляторными Т-клетками, которые он открыл в 1995 году.