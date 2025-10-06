Нобелевскую премию по медицине дали за открытия в области иммунной толерантности — они ускорили разработку методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний!

Началась Нобелевская неделя! С сегодняшнего дня и до следующего понедельника (13 октября) мы будем узнавать, чьи достижения в науке, литературе и инициативах по содействию миру, отмечены одной из самых респектабельных международных наград.
Уже известно: Мэри Э. Бранкоу из Института системной биологии (США), Фред Рамсделл — резидент Sonoma Biotherapeutics (США) и Шимон Сакагути из Университета Осаки (Япония) получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за фундаментальные исследования периферической иммунной толерантности. Лауреаты определили механизм работы регуляторных Т-клеток — защитников организма, которые не дают иммунной системе атаковать здоровые органы и ткани! Максимально просто рассказываем, что это значит для науки и практической медицины.
История открытия
Все началось в 1995 году, когда Шимон Сакагути, заслуженный профессор Центра передовых исследований в области иммунологии при Университете Осаки, доказал, что иммунная система сложно устроена, и презентовал научному миру класс регуляторных Т-клеток клеток, которые предупреждают развитие аутоиммунных процессов (то есть патологий, при которых в иммунной системе происходит сбой, и она начинает атаковать сам организм). Феномен был в том, ранее про такие клетки наука не знала.
Оказалось, что они действуют как супервайзеры для других иммунных клеток, контролируя силу и длительность иммунного ответа. А еще благодаря им щитовые механизмы не идентифицируют здоровые ткани как угрозу, которую нужно ликвидировать. Так развивается периферическая иммунная толерантность (состояние, при котором организм воспринимает определенного биоагента как свою здоровую часть и не реагирует на него).
Спустя шесть лет, в 2001 году, старший менеджер программ в Институте системной биологии Сиэтла Мэри Бранкоу и научный консультант компании Sonoma Biotherapeutics Фред Рамсделл совершили другой научный прорыв. Они нашли объяснение тому, что одни организмы более уязвимы перед аутоиммунными заболеваниями в сравнении с другими. Эксперименты проходили на мышах — ученые нашли у них мутацию в гене Foxp3 и доказали, что при подобных особенностях ДНК в человеческом организме может развиться заболевание IPEX или сцепленный с X-хромосомой синдром иммунной дисрегуляции, полиэндокринопатии и энтеропатии. Это редкая и серьезная наследственная патология, при которой происходит аутоиммунное поражение кожи и эндокринных органов (что проявляется, к примеру, в экземе и псориазе, развитии сахарного диабета I типа, тяжелом течении любых инфекций).
Как эти два открытия связаны? Шимон Сакагути нашел ответ в 2003-м, когда доказал, что ген Foxp3 руководит теми самыми регуляторными Т-клетками, которые он открыл в 1995 году.
В чем значимость этих исследований
По заявлению Нобелевского комитета, благодаря изучению периферической толерантности и определению принципов действия Т-регуляторов, значительно ускорилась разработка новых подходов к онкотерапии и лечению аутоиммунных нарушений. Некоторые из этих проектов уже находятся на этапе клинической проверки (исследований с участием пациентов-волонтеров). Кроме того, результаты работы лауреатов 2025-го потенциально могут апгрейдить методики трансплантации таким образом, что результаты пересадки биоматериалов станут надежнее.
Олле Кямпе, шведский врач и исследователь, профессор эндокринологии Каролинского института, председатель Нобелевского комитета, отметил, что именно исследования Сакагути, Бранкоу и Рамсделла дали научному сообществу глубокое понимание, как именно работает иммунная система и почему от аутоиммунных патологий страдают определенные категории пациентов.
Редакция провела ресерч и обнаружила, что лекарства, созданные на основе данных о биомеханизме регуляторных Т-клеток уже есть. К примеру, для эффективного лечения аутоиммунных заболеваний и нормализации иммунной толерантности создана комбинированная терапия — она усиливает функцию Т-регуляторов и восстанавливает чувствительности клеток к ним. В эндокринологии и неврологии основной поиск идет в сфере лечения рассеянного склероза и ревматоидного артрита — ученые проверяют, можно ли бороться с ними с помощью специальных иммуномодулирующих препаратов, влияющих на активность Т-клеток.
Кроме того, появляются исследования новых клеточных продуктов из самих Т-клеток для лечения сахарного диабета I типа. Результаты скромные, без невероятных прорывов, но важнее то, что данная терапия показывает себя как безопасный метод. Разумеется, все перечисленные позиции нуждаются в дальнейшей клинической проверке.
Иллюстрация того, как регуляторные Т-клетки защищают нас: обнаружив, что иммунная клетка совершает ошибочную атаку на организм, регуляторная Т-клетка успокаивает ее и предотвращает аутоиммунный процесс.
Когда объявят других лауреатов
Награда в области физиологии и медицины — первая из шести Нобелевских премий, которые будут вручены в этом году. Герои разделят приз в размере 11 миллионов шведских крон (примерно 96 миллионов рублей). И еще несколько фактов: всего вручено 116 наград по медицине и физиологии, только 13 из которых были удостоены женщины-ученые. Год назад были отмечены Виктор Амброс и Гэри Рувкун — за открытие микромолекул РНК, которые играют важнейшую роль в борьбе с раком и нейродегенеративными заболеваниями.
Лауреатов по физике узнаем 7 октября. В прошлом году награду получили Джон Дж. Хопфилд и Джеффри Э. Хинтон, которые помогли компьютерам обучаться так же, как это делает человеческий мозг, и заложили основу для развития искусственного интеллекта (в общем, без их работ не было бы ChatGPT!).
Нобелевская премия по химии обретет героев 8 октября. В 2024-м ее обладателями стали Демис Хассабис, Джон Джампер и Дэвид Бейкер, которые создали модель искусственного интеллекта под названием AlphaFold2 и подтвердили ее суперэффективность в анализе и предсказании формы практически 200 миллионов известных науке белков (это, в частности, дает лучшее понимание устойчивости к антибиотикам!)
Результаты по литературе будут объявлены 9 октября. В том году Хан Кан (обладательница Международной Букеровской премии за роман «Вегетарианка») стала первым лауреатом из Южной Кореи.
Лауреат премии мира будет известен 10 октября. Год назад им назвали японское движение Nihon Hidankyo, которое на мировом уровне продвигает инициативу ядерного разоружения (эта организация была создана хибакуся [переводится с японского как «люди, подвергшиеся воздействию взрыва»], выжившими после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки).
А в понедельник 13 октября миру будет представлено имя призера в области экономики. В 2024-м Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон получили премию за исследование, которое показало, что объяснить высокий уровень развития некоторых стран можно, в частности, через феномен общественных, в том числе инклюзивных, институтов (возникших между прочим, во времена колонизации).
Церемония награждения пройдет 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.
