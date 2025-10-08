Активированный уголь «на стероидах»: за что в этом году дали Нобелевскую премию по химии? Объясняем очень понятно!

За что в этом году дали Нобелевскую премию по химии?

Валентин Миличко: В этом году Нобелевку дали за радикально новое направление по созданию материалов для улавливания и разделения газов. Это специфическое направление, у него есть отдельное название — ретикулярная химия.

Его придумал как раз один из трех лауреатов этого года — Омар Яги. Фактически он и его коллеги (Сусуму Китагава и Ричард Робсон) создали принципиально новый химический подход к производству материалов.

Интересно, что первая идея по созданию эффективных сорбентов и разделителей газов была озвучена японцами в 1959 году. Они попытались развить ее и разработать технологию по созданию пористых сорбентов, но у них ничего не получилось. Потом, спустя несколько десятилетий, эту же работу попытались повторить ученые из Австралии. У них тоже ничего не вышло.

Только в 1995–1999 годах сегодняшние лауреаты придумали, как химически строить стабильные и устойчивые сорбенты. Именно поэтому Нобелевка в этом году абсолютно бесспорно нашла своих героев. Если вы спросите любого химика, особенно ретикулярного химика, то он вам ответит, что Яги, Китагава и Робинсон — пионеры в этой области.