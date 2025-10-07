Фундамент для создания квантовых компьютеров: за что дали Нобелевскую премию по физике. Объясняем максимально понятно!

За что в этом году присуждена премия?

Максим Горлач: Фактически Нобель этого года вручили за теоретические и экспериментальные работы, приведшие к созданию сверхпроводящих кубитов. Что это вообще значит?

Есть такая область науки, которая называется квантовая механика, ей в этом году исполнилось 100 лет. Изначально она описывала явления, которые происходят с очень-очень маленькими объектами, такими как атомы, фотоны, электроны. С ними происходят всякие необычные для привычного нам мира явления.

Однако позднее стало понятно, что некоторые подобные эффекты могут происходить со сравнительно большими (макроскопическими) объектами, которые можно увидеть без сверхмощных микроскопов. К примеру, сверхпроводимость (эффект, когда из материала полностью пропадает сопротивление и электрический ток может свободно идти по материалу без потерь, — прим. ред.).

И вот один из таких сравнительно больших объектов — это кубит. Как и у обычного бита в современных компьютерах, у него может быть два состояния: 0 и 1 (на чем построены все современные компьютерные вычисления). Однако если в обычной электронике каждый бит может быть или 1 или 0, кубит может находиться в так называемой суперпозиции. То есть он может быть как бы одновременно и 0, и 1 — как знаменитый Кот Шредингера, который и жив, и мертв одновременно.