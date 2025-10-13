Теория созидательного разрушения: за что в этом году дали Нобелевскую премию по экономике?

За что в этом году дали Нобелевскую премию по экономике?

Анна Федюнина: Нобелевку по экономике в этом году дали за объяснение того, как инновации влияют на экономический рост. С одной стороны, это решение можно было бы назвать неожиданным, но с другой — оно крайне последовательно. Фактически эта премия продолжает линию прошлого года.

Тогда премию дали экономистам Дарону Аджемоглу и Джеймсу Робинсону за объяснение того, когда вообще в принципе случаются инновации. В их работе ключевой сюжет касался того, что только определенный тип общественных и политических институтов в стране способствует технологическому развитию.

Сейчас же награда присуждена за объяснение того, а как именно те самые инновации влияют на экономический рост.