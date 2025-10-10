Кто такая Мария Мачадо, получившая Нобелевскую премию мира? Почему награду не получил Трамп? И изменит ли что-то это решение?

Почему было так много шума вокруг возможной номинации Трампа?

Одна из главных интриг Нобелевской недели 2025 года заключалась в том, получит ли премию нынешний американский президент Дональд Трамп. Он не раз заявлял, что заслуживает этой награды. «Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира», — говорил он в апреле на Генассамблее ООН. В пользу награждения американского президента высказывались руководители Азербайджана, Армении, Габона, Камбоджи и Израиля.

Как полагает политолог, автор канала One Big Union Ян Веселов, интерес Трампа к награде прежде всего личный. «Трампу нравятся символические вещи, которые признают его заслуги, — говорит он. — Мне кажется, здесь нет какого-то прямо политического расчета. Он считает себя миротворцем и хочет, чтобы все остальные с этим согласились, в том числе, вручив ему Премию мира».

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований, главред журнала «Наукозация» НИУ ВШЭ Екатерина Косевич полагает, что Нобелевская премия была важна для Трампа не только из личных соображений. «Трамп развивает очень неоднозначную политику как внутри страны, так и на международной арене, — говорит собеседница редакции. — При этом Трампу нужны шаги по поддержанию его имиджа. Нобелевская премия могли бы помочь поддержать его статус как глобального лидера».