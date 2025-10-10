Кто такая Мария Мачадо, получившая Нобелевскую премию мира? Почему награду не получил Трамп? И изменит ли что-то это решение?

Традиционно в пятницу Нобелевской недели объявляется обладатель Премии мира. В этом году вокруг этой награды был особенно большой ажиотаж — американский президент Дональд Трамп не раз заявлял свои притязания на Нобелевку. Однако премия досталась Марии Корине Мачадо из Венесуэллы. Кто она такая? Чем известна? Как повлияет на нее решение Нобелевского комитета? И почему все же награду не получил хозяин Белого дома? Разбираемся с экспертами!
Какой статус вообще имеет Нобелевская премия мира?
Нобелевская премия мира выдается с 1901 года. Как рассказывает Собака.ru историк, проректор Европейского университета Никита Ломагин изначально эта награда была очень весомой для международного сообщества. Она во многом определяла то, что в тот момент считалось наиболее значимым для поддержания мира и безопасности.
«Если мы посмотрим на историю, то первым номинантом был Анри Дюнан, фактически стоявший за созданием Международного комитета Красного Креста, — говорит Ломагин. — Потом, с 1970-х годов, ситуация изменилась. Мы видим все больше правозащитных организаций, правозащитников или тех, кто себя так позиционирует. Одновременно происходит определенная политизация премии».
Никита Ломагин
Историк, проректор Европейского университета (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025):
«Нобелевский комитет пытается позиционировать себя как институция, которая может определять, какие течения в международных отношениях или региональной политике достойны поддержки. Однако безусловных лауреатов — фигур, которые бы вызывали однозначную реакцию в подавляющем числе стран мира как Запада, так и глобального Юга, наверное, нет. В итоге эти премии, наверное, не объединяют, а разделяют».
Почему было так много шума вокруг возможной номинации Трампа?
Одна из главных интриг Нобелевской недели 2025 года заключалась в том, получит ли премию нынешний американский президент Дональд Трамп. Он не раз заявлял, что заслуживает этой награды. «Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира», — говорил он в апреле на Генассамблее ООН. В пользу награждения американского президента высказывались руководители Азербайджана, Армении, Габона, Камбоджи и Израиля.
Как полагает политолог, автор канала One Big Union Ян Веселов, интерес Трампа к награде прежде всего личный. «Трампу нравятся символические вещи, которые признают его заслуги, — говорит он. — Мне кажется, здесь нет какого-то прямо политического расчета. Он считает себя миротворцем и хочет, чтобы все остальные с этим согласились, в том числе, вручив ему Премию мира».
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований, главред журнала «Наукозация» НИУ ВШЭ Екатерина Косевич полагает, что Нобелевская премия была важна для Трампа не только из личных соображений. «Трамп развивает очень неоднозначную политику как внутри страны, так и на международной арене, — говорит собеседница редакции. — При этом Трампу нужны шаги по поддержанию его имиджа. Нобелевская премия могли бы помочь поддержать его статус как глобального лидера».
Насколько неожиданно, что Нобелевский комитет выбрал другого кандидата?
Никого из собеседников редакции тот факт, что Трамп в этом году остался без премии, не удивил. «Это было очень предсказуемо, потому что вся фигура Трампа вызывает критику как со стороны оппозиции внутри США, так и со стороны части мировой общественности, — говорит Екатерина Косевич из НИУ ВШЭ. — К тому же Нобелевскую премию все же вручают в Западной Европе, а с этим регионом у Трампа отношения находятся на очень низком уровне».
«Мне кажется, здесь сыграло роль, что очень большое давление было на Нобелевский комитет, — добавляет политолог Ян Веселов, — как со стороны Трампа, так и со стороны многих других лидеров. Нобелевский комитет не хотел поддаваться, желая продемонстрировать свою независимость».
При этом вскоре после объявления лауреата 2025 года представители Белого дома заявили, что политика для Нобелевского комитета важнее мира.
Никита Ломагин
Историк, проректор Европейского университета (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025):
«Если Трампу удастся завершить один из самых долгих конфликтов в истории, арабо-израильский, если недавно достигнутые договоренности между сторонами будут выполняться, то, наверное, все согласятся, что это достойно Премии мира. Я не удивился бы, если бы в числе лауреатов были и те, кто поддерживал мирный процесс. Но пока одной сделки на бумаге недостаточно».
Кому все же дали Премию мира?
В этом году Нобелевской премией мира была отмечена Мария Корина Мачадо, выступающая в качестве лидера оппозиции в Венесуэле. Ей 58 лет, причем последние пятнадцать Мачадо активно участвует в политике. Она была депутатом Национального собрания и не раз возглавляла протесты против действующего лидера страны Николаса Мадуро.
«Она является символом венесуэльской оппозиции как человек, который пытается сместить режим Николаса Мадуро и всю чавистскую партию, которая находится у власти с 1999 года, — говорит Екатерина Косевич из НИУ ВШЭ. — При этом, думаю, Нобелевский комитет не мог не отметить тот факт, что лидер оппозиции — женщина. При этом Мачадо, несмотря на конфликт с властями, остается в стране и продолжает вести свою яркую деятельность».
Как полагает Анастасия Николаенко, доцент кафедры международных отношений Президентской академии в Санкт-Петербурге, присуждение премии мира представительнице Венесуэлы может «показаться странным». По мнению собеседницы редакции, такое решение могло быть принято в поисках компромисса все с тем же Дональдом Трампом. «Мария Корина Мачадо является конкурентом Николаса Мадуро, с политикой которого не согласен Трамп», — предполагает Николаенко.
Впрочем, полагает Екатерина Косевич, здесь возможно и другое объяснение. По ее словам, политический и экономический кризис в Венесуэле влияет на множество стран, а движение Мачадо против Николаса Мадуро укладывается в логику политических процессов, происходящих в Латинской Америке. «Из 32-миллионного населения Венесуэлы за последние годы эмигрировало почти 9 млн, — говорит Косевич. — Этот миграционный кризис не заканчивается, затрагивая все западное полушарие: Колумбию, Бразилию, Аргентину, в Перу огромная диаспора, США, Испанию».
Изменит ли как-то ситуацию вручение Премии мира
Как полагает Анастасия Николаенко из Президентской академии в Санкт-Петербурге, деньги, которые передаются нобелевскому номинанту вместе с медалью (а это более 1 млн долларов), «может активировать деятельность оппозиции внутри Венесуэлы и за ее пределами».
В свою очередь Екатерина Косевич из НИУ ВШЭ, считает что награда никак не повлияет на расстановку сил в Венесуэле и влияние Мачадо. «Ее позиции это не усилит никак, ее положение останется прежним, а уровень поддержки внутри страны не подскочит. У нее ведь и до этого было много других международных премий за свою деятельность: только до 2024 год ей вручили Премию от Европейского парламента и Премию от Совета Европы», — констатирует собеседница редакции.
Комментарии (0)