Минобрнауки: вузам разрешили обучать студентов удаленно с 8 ноября

«При введении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования», — говорится на сайте ведомства.

Также учебным заведениям разрешили проводить сессии и экзамены дистанционно.

Напомним, власти Петербурга заявили, что позитивной динамики по COVID-19 в городе не видят. Число заболевших новым вирусом растет, и переломить ситуацию пока не удается. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В Петербурге выявили 714 870 случаев заражения коронавирусом. Город по этому показателю занимает второе место после Москвы. Выздоровел 647 001 человек, умерли 24 048. За последние сутки в городе выявили 3 066 случаев заражения.

Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.

Доля россиян, которые заболели коронавирусом после полного цикла вакцинации, составляет 2-5%. Такие данные привела глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.