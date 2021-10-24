«Вышка» в Петербурге перевелась на дистанционное обучение до конца года

С 25 октября НИУ ВШЭ переходит на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе. Как пишет пресс-служба вуза, соответствующий приказ подписала директор кампуса Анна Юрьевна Тышецкая.
С 25 по 29 октября студенты и аспиранты будут учиться в дистанционном формате. С 30 октября по 6 ноября они начнут учиться «самостоятельно в асинхронном онлайн-режиме с использованием ресурсов LMS».В это время преподаватели могут проводить консультации дистанционно. А с 8 по 30 декабря занятия и зимнюю сессию планирует провести онлайн. Очными будут лишь те занятия, «которые невозможно провести с использованием дистанционных технологий».
Напомним, в Петербурге с 30 октября вводят локдаун на время нерабочих дней по московскому сценарию. Вот какие ограничения будут действовать. В Москве на полторы недели вводится локдаун из-за распространения COVID-19. С 28 октября по 7 ноября в столице будут работать только продовольственные магазины, аптеки, театры и музеи — их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.
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