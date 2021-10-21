Минпросвещения планирует ввести дополнительные каникулы в школах во время нерабочих дней по COVID-19

Ранее стало известно, что школьников Петербурга ждут длинные осенние каникулы. Из-за ноябрьских праздников они продлятся две недели. По плану осенние каникулы в Петербурге начнутся 25 октября и продлятся до 3 ноября. Однако сразу за ними наступают ноябрьские выходные, которые продлят каникулы еще на четыре дня. Таким образом, к занятиям школы вернутся только 8 ноября.

Накануне президент Владимир Путин поддержал предложение объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Это сделано из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.