18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Минпросвещения планирует ввести дополнительные каникулы в школах во время нерабочих дней по COVID-19

Минпросвещения России планирует объявить дополнительные школьные каникулы во время нерабочих дней, введенных в целях предотвращения распространения коронавируса. Отправить школьников на отдых могут с 30 октября по 7 ноября, однако официально о введении каникул министерство пока не объявляло.

Madhourse / Shutterstock.com

Ранее стало известно, что школьников Петербурга ждут длинные осенние каникулы. Из-за ноябрьских праздников они продлятся две недели. По плану осенние каникулы в Петербурге начнутся 25 октября и продлятся до 3 ноября. Однако сразу за ними наступают ноябрьские выходные, которые продлят каникулы еще на четыре дня. Таким образом, к занятиям школы вернутся только 8 ноября.

Накануне президент Владимир Путин поддержал предложение объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Это сделано из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.

В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: