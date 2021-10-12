По плану осенние каникулы в Петербурге начнутся 25 октября и продлятся до 3 ноября. Однако сразу за ними наступают ноябрьские выходные, которые продлят каникулы еще на четыре дня. Таким образом, к занятиям школы вернутся только 8 ноября.

Эпидемическая обстановка в школах Петербурга всю первую четверть спокойная — это дает возможность сохранять очный формат обучения. «В связи с этим вопрос об изменении сроков осенних каникул для петербургских школьников на данный момент не рассматривается», — отметили в Комитете по образованию Петербурга.

Напомним, в конце сентября из-за коронавируса и сезонных заболеваний на дистанционное обучение перевели 99 классов в 59 городских школах. К 11 октября на дистанционное обучение были временно переведены 96 классов в 49 школах Петербурга.