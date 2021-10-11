Кто и за что получил Нобелевскую премию в этом году? Объясняют (максимально просто!) ученые и журналисты

Нобелевская премия по экономике 2021 года присуждена Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. Можно сказать, что премия 2021 года вручена за использование естественных экспериментов в экономике труда и экономике образования. Работы лауреатов этого года показывают, как можно устанавливать причинно-следственные связи в отсутствии возможности проведения настоящих экспериментов (ситуация вполне типична для экономики). В ряде случаев можно использовать возможности «естественного эксперимента» — ситуации, когда люди или фирмы (в идеале — случайным образом) разделяются на группы тех, кто подвергся воздействию какого-то фактора, и тех, кто такого воздействия избежал. Например, дата рождения случайным образом приводит к тому, что люди проводят лишний год в школе в обязательном порядке (в США).

Самое сложное во всей этой истории — найти подходящий инструмент, позволяющий разделить выборку на две группы. В случае с мерами экономической политики чаще бывает так, что какие-то регионы страны оказываются пилотными для новых мер политики (введения ЕГЭ или ограничения часов продажи алкоголя), и не всегда в пилотную группу регионы попадают случайным образом. Тем не менее, даже такое приближение к ситуации естественного эксперимента позволяет делать (пусть и с оговорками) выводы о результативности новых мер политики.

Именно в таком ключе работали Кард и его соавтор Алан Крюгер (премия могла была бы быть вручена и ему, но он скончался в 2019 году), анализируя данные по рынку труда. В частности, они сравнили занятость в ресторанах быстрого питания в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания, до и после того, как в Нью-Джерси увеличили минимальную заработную плату. Их результаты свидетельствовали о том, что увеличение минимальной заработной платы привело к росту зарплат низкооплачиваемых работников, но не привело к сокращению занятости, вопреки предыдущим данным. Это опровергло распространенное мнение о том, что установление (и увеличение) минимальной заработной платы делает низкоквалифицированных работников менее востребованными.