Нобелевскую премию по химии в 2021 году присудили за развитие асимметричного органокатализа

Бенджамин Лист — немецкий ученый, специализирующийся на органической молекулярной химии, из Института исследований угля имени Макса Планка, Мюльхайм-ан-дер-Рур. Дэвид Макмиллан — британско-американский химик-органик, специалист по органическому синтезу, пионер в области асимметрического органического катализа, заслуженный Университетский профессор Принстонского университета.

Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан удостоены Нобелевской премии по химии 2021 года, потому что в 2000 году они, независимо друг от друга, разработали третий тип катализа. Он называется асимметричным органокатализом и основывается на небольших органических молекулах. Открытие оказало большое влияние на фармацевтические исследования и сделало химию более экологичной.

Напомним, Нобелевскую премию по химии в 2020 году получили Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпеньтье. Они разработали способ, позволяющий редактировать геномы — «вырезать» нужные фрагменты из цепочки и заменять удаленные звенья «заплаткой», то есть другой последовательностью звеньев в геноме.

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2021 году стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награда была присуждена за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение. Лауреатами в области физики стали Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе — за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем».