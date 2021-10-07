Нобелевскую премию по литературе в 2021 году присудили писателю Абдулразаку Гурна

Лауреатом Нобелевской премии в области литературы в 2021 году стал Абдулразак Гурна. Награда была присуждена «за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами».
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021
The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j
Абдулразак Гурна — танзанийский писатель, пишущий на английском языке. Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году, в связи с анти-арабскими настроениями, переехал в Великобританию, где продолжил учебу. В Великобритании писатель проживает по сей день.
Автор романов «Рай» (1994), который был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, «Дезертирство» (2005) и «У моря» (2001), который был включен в лонг-лист Букеровской премии и шорт-лист книжной премии Los Angeles Times Book Prize.
Напомним, Нобелевскую премию по литературе в 2020 году присудили американской поэтессе Луизе Глюк. Награда присуждена «за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».
Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2021 году стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награда была присуждена за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение. Лауреатами в области физики стали Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе — за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем». Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан стали лауреатами Нобелевской премии в области химии «за развитие асимметричного органокатализа».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.