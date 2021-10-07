Нобелевскую премию по литературе в 2021 году присудили писателю Абдулразаку Гурна

Абдулразак Гурна — танзанийский писатель, пишущий на английском языке. Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году, в связи с анти-арабскими настроениями, переехал в Великобританию, где продолжил учебу. В Великобритании писатель проживает по сей день.

Автор романов «Рай» (1994), который был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, «Дезертирство» (2005) и «У моря» (2001), который был включен в лонг-лист Букеровской премии и шорт-лист книжной премии Los Angeles Times Book Prize.

Напомним, Нобелевскую премию по литературе в 2020 году присудили американской поэтессе Луизе Глюк. Награда присуждена «за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2021 году стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награда была присуждена за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение. Лауреатами в области физики стали Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе — за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем». Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан стали лауреатами Нобелевской премии в области химии «за развитие асимметричного органокатализа».