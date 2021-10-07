Анна Политковская родилась 30 августа 1958 года в Нью-Йорке, где ее родители находились на дипломатической работе: отец — сотрудником миссии Украинской ССР при ООН, мать — дипломатом при ООН. В 1980 году Политковская окончила факультет журналистики МГУ. В 1982-1993-х годах работала в газетах «Известия» и «Воздушный транспорт», в творческом объединении «ЭСКАРТ», издательстве «Паритет». До 1994 года являлась обозревателем еженедельника «Мегаполис Экспресс». В 1994-1999-х годах была обозревателем и редактором отдела чрезвычайных происшествий «Общей газеты».

С мая 1999 года Политковская являлась специальным корреспондентом и обозревателем «Новой газеты», неоднократно выезжала в районы боевых действий. За серию репортажей о военных действиях в Чечне в январе 2000 года Политковской была присуждена премия «Золотое перо России». Также ей присуждались премия Союза журналистов РФ «Добрый поступок — доброе сердце», премия Союза журналистов за материалы по борьбе с коррупцией, диплом «Золотой гонг-2000» за серию материалов о Чечне.

Помимо журналистики, Политковская занималась правозащитной деятельностью, помогала матерям погибших солдат отстаивать свои права в судах, проводила командовании Объединенной группировки федеральных войск в Чечне, помогала жертвам Норд-Оста.

Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в лифте своего дома на Лесной улице в центре Москвы. Рядом с ее телом был найден пистолет пистолет Макарова с глушителем и четыре гильзы. В 2014 году Мосгорсуд вынес решение по фигурантам уголовного дела — Рустаму Махмудову и Лом-Али Гайтукаеву. Их приговорили к пожизненному лишению свободы, признав первого исполнителем, а второго — организатором убийства. Еще трое мужчин, которые были посредниками в организации преступления — Сергей Хаджикурбанов, Ибрагим и Джабраил Махмудовы — приговорены к 20, 12 и 14 годам колонии соответственно. Гайтукаев умер в колонии в июле 2017 года.

Сегодня, 7 октября, по делу об убийстве Анны Политковской истек срок давности. Заказчики не были найдены. Согласно статье 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления истекли 15 лет — Политковская была найдена мертвой ровно 15 лет назад. «С четверга заказчики официально ушли от ответственности. Редакция «Новой газеты» намерена добиваться возобновления следствия по делу об убийстве Политковской и раскрытия имени заказчика», — заявляет редакция «Новой газеты».