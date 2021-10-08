Нобелевскую премию мира в 2021 году присудили главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и Марии Ресса

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Мария Ресса. Награда была присуждена «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
«Нобелевский комитет принял решение о присуждении Нобелевской премии мира за 2021 год Марии Ресса и Дмитрию Муратову за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира. Ресса и Муратов получают премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.
Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Муратов родился 30 октября 1961 года в Куйбышеве, в 1983 году окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета. Работал в газете «Волжский комсомолец». В 1987 году стал заведующим отделом комсомольской жизни газеты «Комсомольская правда». В 1990 году он стал редактором отдела информации издания.
В 1990 году Муратов ушел из «КП» и одновременно выступил соучредителем товарищества журналистов «6-й этаж», в которое вошли журналисты, несогласные с новой редакционной политикой газеты. В 1991 году товарищество стало учредителем «Новой ежедневной газеты», первый номер которой вышел 1 апреля 1993. В феврале 1995 года Муратов стал главным редактором «Новой ежедневной газеты», которая была переименована в «Новую газету».
«О господи, у меня такое количество сообщений. Я считаю, что это премия Анне Политковской, Юрию Щекочихину, Игорю Домникову, моим погибшим любимым друзьям и коллегам. И это премия для тех людей, которых сейчас объявляют иноагентами, нежелательными элементами. Вместе с редколлегией я подумаю над тем, как мы этой премией распорядимся», — приводит слова Дмитрия Муратова Readovka.
Мария Ресса — филиппинско-американский журналист и писатель, соучредитель и генеральный директор Rappler, первый филиппинский лауреат Нобелевской премии. Она работала ведущим репортером-расследователем CNN в Юго-Восточной Азии, в 2020 году была осуждена за киберлибел (закон о предотвращении киберпреступлений 2012 года — это один из первых законов на Филиппинах, который криминализирует компьютерные преступления, — Прим. ред.) по обвинению в том, что Rappler опубликовал ложную новость о бизнесмене Вильфредо Кенге. Ресса — одна из 25 ведущих фигур в Комиссии по информации и демократии, учрежденной организацией «Репортеры без границ».
Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили Всемирной продовольственной программе ООН — гуманитарной организации, которая помогает неимущим в развивающихся странах.
Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2021 году стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награда была присуждена за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение. Лауреатами в области физики стали Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе — за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем». Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан стали лауреатами Нобелевской премии в области химии «за развитие асимметричного органокатализа». Нобелевская премия по литературе была присуждена писателю Абдулразаку Гурна.
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