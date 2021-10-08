Нобелевскую премию мира в 2021 году присудили главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и Марии Ресса

«Нобелевский комитет принял решение о присуждении Нобелевской премии мира за 2021 год Марии Ресса и Дмитрию Муратову за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира. Ресса и Муратов получают премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Муратов родился 30 октября 1961 года в Куйбышеве, в 1983 году окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета. Работал в газете «Волжский комсомолец». В 1987 году стал заведующим отделом комсомольской жизни газеты «Комсомольская правда». В 1990 году он стал редактором отдела информации издания.

В 1990 году Муратов ушел из «КП» и одновременно выступил соучредителем товарищества журналистов «6-й этаж», в которое вошли журналисты, несогласные с новой редакционной политикой газеты. В 1991 году товарищество стало учредителем «Новой ежедневной газеты», первый номер которой вышел 1 апреля 1993. В феврале 1995 года Муратов стал главным редактором «Новой ежедневной газеты», которая была переименована в «Новую газету».

«О господи, у меня такое количество сообщений. Я считаю, что это премия Анне Политковской, Юрию Щекочихину, Игорю Домникову, моим погибшим любимым друзьям и коллегам. И это премия для тех людей, которых сейчас объявляют иноагентами, нежелательными элементами. Вместе с редколлегией я подумаю над тем, как мы этой премией распорядимся», — приводит слова Дмитрия Муратова Readovka.

Мария Ресса — филиппинско-американский журналист и писатель, соучредитель и генеральный директор Rappler, первый филиппинский лауреат Нобелевской премии. Она работала ведущим репортером-расследователем CNN в Юго-Восточной Азии, в 2020 году была осуждена за киберлибел (закон о предотвращении киберпреступлений 2012 года — это один из первых законов на Филиппинах, который криминализирует компьютерные преступления, — Прим. ред.) по обвинению в том, что Rappler опубликовал ложную новость о бизнесмене Вильфредо Кенге. Ресса — одна из 25 ведущих фигур в Комиссии по информации и демократии, учрежденной организацией «Репортеры без границ».