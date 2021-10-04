Нобелевскую премию в области физиологии и медицины в 2021 году присудили за открытие рецепторов температуры и оcязания

Дэвид Джулиус — физиолог из Калифорнийского университета Сан-Франциско, более известный своими исследованиями рецепторов, которые реагируют на ментол, горчичное масло и капсаицин. Ардем Патапутян — биолог из Научно-исследовательского института Скриппса, чьи работы посвящены ионным каналам и рецепторам, которые активируются температурой, прикосновением или увеличением объема клеток.

Патапутян, отталкиваясь от работ Джулиуса, еще в 2002 году обнаружил TRPM8 — рецептор для холода, который возбуждается на клетках под действием ментола. За этим открытием последовал сначала один, а затем второй рецептор, которые реагируют на прикосновение к нейронам — Piezo1 и Piezo2. Как выяснилось, они обеспечивают не только осязание, но и проприорецепцию, то есть ощущение положения тела в пространстве, а также участвуют в передаче механических сигналов от внутренних органов, например, растянутых легких или мочевого пузыря.

Напомним, в 2020 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили вирусологам Харви Алтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С. Вирусологи идентифицировали его в 1989 году методом клонирования ДНК-копии вируса, который не относился к гепатитам A и B, но вызывал схожую болезнь.