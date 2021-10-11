Нобелевскую премию по экономике в 2021 году присудили за вклад в изучение рынка труда

Дэвид Кард — канадский экономист, бакалавр университета Квинс, доктор философии Принстонского университета. Преподавал в Чикагском университете, Принстоне и Калифорнийском университете. Используя естественные эксперименты, он проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда.

Джошуа Ангрист — американский экономист, профессор экономики кафедры имени Форда Массачусетского технологического института. Гвидо Имбенс — американский экономист голландского происхождения, профессор экономики Стэнфордской высшей школы бизнеса. Ангрист и Имбенс предоставили миру новое понимание рынка труда и показали, какие выводы о причине и следствии можно сделать из естественных экспериментов. Как отметили в Нобелевском комитете, их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях.