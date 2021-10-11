Нобелевскую премию по экономике в 2021 году присудили за вклад в изучение рынка труда

Лауреатами Нобелевской премии в области экономики памяти Альфреда Нобеля в 2021 году стали Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Награда была присуждена «выводы о причине и следствии из естественных экспериментов», а также «новое понимание рынка труда».
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021
The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn
Дэвид Кард — канадский экономист, бакалавр университета Квинс, доктор философии Принстонского университета. Преподавал в Чикагском университете, Принстоне и Калифорнийском университете. Используя естественные эксперименты, он проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда.
Джошуа Ангрист — американский экономист, профессор экономики кафедры имени Форда Массачусетского технологического института. Гвидо Имбенс — американский экономист голландского происхождения, профессор экономики Стэнфордской высшей школы бизнеса. Ангрист и Имбенс предоставили миру новое понимание рынка труда и показали, какие выводы о причине и следствии можно сделать из естественных экспериментов. Как отметили в Нобелевском комитете, их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях.
Напомним, Нобелевскую премию по экономике в 2020 году присудили американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за усовершенствование теории аукционов. Она помогает формировать правила для торгов.
Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2021 году стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награда была присуждена за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение. Лауреатами в области физики стали Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе — за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем». Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан стали лауреатами Нобелевской премии в области химии «за развитие асимметричного органокатализа». Нобелевская премия по литературе была присуждена писателю Абдулразаку Гурна, премия мира — главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и журналисту Марии Ресса.
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