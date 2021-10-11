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Наука и образование

Нобелевскую премию по экономике в 2021 году присудили за вклад в изучение рынка труда

Лауреатами Нобелевской премии в области экономики памяти Альфреда Нобеля в 2021 году стали Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Награда была присуждена «выводы о причине и следствии из естественных экспериментов», а также «новое понимание рынка труда».

Дэвид Кард — канадский экономист, бакалавр университета Квинс, доктор философии Принстонского университета. Преподавал в Чикагском университете, Принстоне и Калифорнийском университете. Используя естественные эксперименты, он проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда.

Джошуа Ангрист — американский экономист, профессор экономики кафедры имени Форда Массачусетского технологического института. Гвидо Имбенс — американский экономист голландского происхождения, профессор экономики Стэнфордской высшей школы бизнеса. Ангрист и Имбенс предоставили миру новое понимание рынка труда и показали, какие выводы о причине и следствии можно сделать из естественных экспериментов. Как отметили в Нобелевском комитете, их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях.

Напомним, Нобелевскую премию по экономике в 2020 году присудили американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за усовершенствование теории аукционов. Она помогает формировать правила для торгов.

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2021 году стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награда была присуждена за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение. Лауреатами в области физики стали Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе — за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем». Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан стали лауреатами Нобелевской премии в области химии «за развитие асимметричного органокатализа». Нобелевская премия по литературе была присуждена писателю Абдулразаку Гурна, премия мира — главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и журналисту Марии Ресса

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