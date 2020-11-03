Родители в Петербурге смогут выбрать, оставить ребенка в школе или перевести на «удаленку»

Для того, чтобы перевести ребенка на удаленное обучение, родителю достаточно будет написать заявление директору школу, казав в нем предполагаемый срок обучения на «удаленке» — например, вторую четверть. Обучающийся удаленно школьник получит доступ к материалам на портале дистанционного образования, видеоурокам, домашним заданиям, консультациям тьютора и вебинарам по наиболее трудным разделам. Домашние задания будет проверять школьный учитель.

Для того, чтобы пойти на встречу и родителям, которые по каким-то причинам не могут забрать ребенка на «удаленку» домой, и тем, кто не хочет подвергать детей опасности из-за сложной эпидемической ситуации, правительству необходимо «фактически организовать в городе два параллельных процесса — сохранить очное обучение в школах и создать дистанционное для желающих».

«Задача эта крайне непростая — помимо решения целого ряда технических и содержательных вопросов, связанных с улучшением качества дистанционного обучения, потребуются еще и дополнительные педагоги. Потому что невозможно давать двойную нагрузку учителю, который целый день работает в классе. Для дистанта потребуется отдельная педагогическая команда. Кроме того, детям и родителям нужна будет и постоянная консультационная поддержка — зачастую разобраться с новой темой без учителя трудно. А у школьных «предметников» времени на такое фактически индивидуальное сопровождение ребёнка тоже нет — очное обучение никто не отменял», — рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 673 тысячи, в Москве — 439 тысяч, в Петербурге — 64 тысячи, в мире — 46 миллионов человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.