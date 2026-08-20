Как будет выглядеть гостиница у дома с мезонином на Петроградской набережной, показал девелопер

Внешний вид гостиницы «Аврора», которую построят на Петроградской набережной, 24, согласовали власти. По проекту облик здания заводоуправления мебельной фабрики, которое построили в начале XIX века, восстановят, а со стороны двора возведут новый десятиэтажный корпус с мансардными этажами. Об этом Собака.ru сообщили в пресс-службе строительной компании City Solutions, которая занимается проектом.
Архитектурную концепцию проекта гостиницы «Аврора» разработала «Студия 44» под руководством Никиты Явейна. Команда предложила использовать современную интерпретацию характерной для Петербурга застройки. «При таком подходе новое здание не имитирует архитектуру прошлого, а предлагает актуальные решения, которые базируются на уважительном отношении к градостроительному наследию и тщательном изучении существующего контекста», — говорят в пресс-службе девелопера.
Василий Тимофеев
Генеральный директор City Solutions
Строительство отеля начнется после завершения необходимых подготовительных работ. Ввод комплекса в эксплуатацию ожидается в 2030 году. В результате на Петроградской набережной появится гостиничный комплекс на 120 номеров с панорамными окнами. Его общая площадь составит около 9,1 тыс. кв. м. В составе комплекса также предусмотрены конференц-зал, фитнес-центр, подземный паркинг, площадью около 1,4 тыс. кв. м. В историческом здании с мезонином откроется ресторан, из окон которого можно будет любоваться проходящими по Большой Невке кораблями.
Евгений Новосадюк
Партнер архитектурного бюро «Студия 44»
С архитектурной и градостроительной точки зрения проект занимает чрезвычайно важное место. Будущая гостиница завершает геометрию исторического квартала. Архитектура всего здания и композиция фасадного решения предлагают не только уважительное отношение к сохраняемому историческому объекту, но и современную трактовку окружающей эклектичной среды. Речь идет об элементах, свойственных данной части города. Это и мансарда, и объемная кирпичная кладка, и глазурованные элементы фасада.
До 2016 года дом на Петроградской набережной был памятником архитектуры, однако этот статус с него сняли. Это случилось после историко-культурной экспертизы, которую провела эксперт Александра Аверьянова, писал «Канонер». Она назвала здание «типичным примером деревянного жилого дома с мезонином 1850–1860-х годов», не имеющим ценных элементов архитектурно-художественной отделки.
В том же году владелец фабрики и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 Александр Шестаков решил построить на участке гостиницу и поручил проект «Студии 44» Никиты Явейна. Архитектор обещал сохранить деревянный дом, разобрав и заново собрав разрушившийся второй этаж. На первом этаже планировали открыть магазин, на втором — конференц-зал. Строительство гостинцы несколько раз откладывали в том числе из-за судебных споров об охранном статусе здания.
City Solutions входит в структуру холдинга «Первой мебельной фабрики». В 2023 году девелопер перенес Воспитательный дом начала XX века, спасая его от сноса и освобождая место под новую застройку. За это компания стала лауреатом премии Собака.ru «Петербург будущего-2026».
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