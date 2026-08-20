Как будет выглядеть гостиница у дома с мезонином на Петроградской набережной, показал девелопер

До 2016 года дом на Петроградской набережной был памятником архитектуры, однако этот статус с него сняли. Это случилось после историко-культурной экспертизы, которую провела эксперт Александра Аверьянова, писал «Канонер». Она назвала здание «типичным примером деревянного жилого дома с мезонином 1850–1860-х годов», не имеющим ценных элементов архитектурно-художественной отделки.

В том же году владелец фабрики и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 Александр Шестаков решил построить на участке гостиницу и поручил проект «Студии 44» Никиты Явейна. Архитектор обещал сохранить деревянный дом, разобрав и заново собрав разрушившийся второй этаж. На первом этаже планировали открыть магазин, на втором — конференц-зал. Строительство гостинцы несколько раз откладывали в том числе из-за судебных споров об охранном статусе здания.

City Solutions входит в структуру холдинга «Первой мебельной фабрики». В 2023 году девелопер перенес Воспитательный дом начала XX века, спасая его от сноса и освобождая место под новую застройку. За это компания стала лауреатом премии Собака.ru «Петербург будущего-2026».