В Петербурге впервые передвинули целый исторический дом. Можно ли так спасти другие здания от сноса?

Одной из главных сенсаций начала 2024 года в Петербурге стал перенос корпуса Императорского воспитательного дома 1913 года у Черной речки. Таким образом историческое здание спасли от сноса и освободили место под новую застройку. Кажется, это важный прецедент компромисса между девелоперами и градозащитниками. Можно ли с помощью такой технологии спасти и другие объекты города, находящиеся под угрозой сноса? «Собака.ru» разбирается вместе с экспертами.
Что случилось?
В конце декабря состоялась уникальная для Петербурга операция — корпус Императорского воспитательного дома 1913 года передвинули по рельсам в общей сложности на 52 метра: 7 метров на запад и 45 на юг. Это было необходимо для того, чтобы сохранить историческое здание и освободить место под новый ЖК «Министр» от компании City Solutions в районе Черной речки. Объект весом свыше 3000 тонн переместили с помощью системы бетонных плит, рельсов, специальных роликов и домкратов. Скорость движения составила примерно 4 сантиметра в минуту.
Бюджет операции составил около 100 млн рублей. СМИ писали: это первый пример перемещения целого исторического здания в Петербурге.
Где ранее применяли эту технологию?
Как рассказал «Собака.ru» гендиректор компании City Solutions Василий Тимофеев, для переноса Императорского воспитательного дома была разработана специальная технология. Впрочем, это не значит, что ранее подобных операций нигде в мире не проводили.
Например, в 1929 году американская телефонная компания Bell Indiana приобрела здание в стиле ар-деко в центре города Эвансвилл. Дом планировали снести, однако вместо этого решили переместить и развернуть, чтобы освободить место для нового строительства. В 1960-х для возведения дороги в британском городе Эксетер перенесли одно из старейших жилых зданий Европы (оно было построено в XV веке!), а в 2006 году в Египте была перемещена древняя 80-тонная статуя Рамзеса II, которой на прежнем месте грозило разрушение из-за природных факторов и экологических проблем.
Опыт переноса зданий есть и в отечественной истории: в 1930-е годы советский инженер Эммануил Гендель разработал план перемещения исторических построек для расширения Тверской улицы в Москве. В 2020 году в столице передвинули водонапорную башню XIX века, чтобы сохранить ее и освободить место для строительства жилого комплекса вблизи Савеловского вокзала.
Получается, любое здание можно перенести?
Потенциально перенести можно даже очень массивные постройки, рекорд на сегодня — дом Исы Бек Гаджинского в Баку весом более 18 тысяч тонн, его передвинули в 2013 году. Но все же такую операцию реально осуществить далеко не со всеми объектами. «Окончательное решение можно принять только по совокупности факторов, — говорит Василий Тимофеев из City Solutions, — немаловажно из чего построен дом, его форма, фундамент, состояние кладки и другие нюансы».
В свое время в Петербурге хотели временно перевезти здание Каменноостровского театра для возведения подземных помещений, напоминает проектировщик, член Совета по сохранению и развитию территорий исторического центра Санкт-Петербурга Алексей Шашкин. Однако, вспоминает эксперт, от этого плана отказались. «В итоге мы поняли: надежнее сделать крепления и построить пространство непосредственно под стоящим зданием, чем попытаться сдвинуть, был риск полностью потерять памятник, — говорит Шашкин, — дело в том, что когда вы пытаетесь перевезти здание, оно испытывает вибрационные воздействия. Если объект в не очень хорошем состоянии, то для этого его надо укрепить специальным каркасом, а это вторжение в памятник, которое может обнулить историческую ценность».
Кроме того, процесс перемещения возможен только в тех, случаях, когда для этого элементарно есть место, подчеркивает гендиректор компании City Solutions Василий Тимофеев. «У вас должно быть пространство для организации [переезда здания]: где разместить домкраты и так далее, — поясняет он, — спекулятивно говоря, можно каждое подвинуть, основной вопрос — куда?».
Чаще всего в Петербурге плотная историческая застройка просто не позволяет рассматривать возможность таких операций, считает руководитель департамента развития продукта девелопера AAG Павел Евсюков. Также, по его мнению, массовое использование подобных технологий сдерживается отсутствием стандартных решений. «Поскольку каждое историческое здание уникально с точки зрения своих технических особенностей, актуального состояния, расположения – вряд ли имеет смысл говорить о перспективе "массового" применения такой технологии, — соглашается вице-президент по производству Группы RBI Александр Бойцов. — Это, скорее, разовая практика для сохранения архитектурного памятника под охраной КГИОП. Стоимость перемещения существующего здания в данном случае, ориентировочно, эквивалентна стоимости строительства нового (или воссоздания)».
Какие здания можно (и нужно) перенести в Петербурге? И решит ли это споры между девелоперами и градозащитниками?
Все же собеседники редакции считают: ряд исторических зданий в Петербурге таким образом можно спасти. Прежде всего — дома в районе строительства Большого Смоленского моста через Неву. Активист Олег Мухин также предлагает перенести Фарфоровский мост. «Это последний сохранившийся в Петербурге многоарочный дореволюционный путепровод — его можно перенести куда-то ближе к центру или в музей РЖД. Он сам по себе является памятником инженерной мысли, безотказно служит петербуржцам уже 114 лет. Объект должен быть сохранен, и мы согласны, чтобы ради этого его перенесли, как делают в других регионах».
Гендиректор компании City Solutions Василий Тимофеев к вышеперечисленным добавляет здания недалеко от Варшавского вокзала, которые можно было бы сдвинуть ради продления Измайловской перспективы. Он считает, что эта технология в целом может помочь решить «назревшие проблемы». C ним согласна и генеральный директор ГК «Еврострой» Оксана Кравцова. «Перенос корпуса Императорского воспитательного дома 1913 года — ярчайший пример ответственного отношения девелопера к историческому наследию. Очевидно, что данное решение прошло ворох согласований и потребовало тысячи часов работы и столько же материальных средств. Однако, возможно это и есть тот самый компромисс между градозащитниками и девелоперами», — говорит она. Правда, такое решение не может применяться ко всем историческим зданиям, которые расположены «на пути» у застройщиков, иначе за несколько лет горожане могут и не узнать знакомые кварталы с обилием исторических строений на новых местах, уточняет Кравцова.
Архитектурные памятники по возможности должны оставаться на своих местах, считает градозащитник Дмитрий Литвинов. «Перевезти здание для расширения улицы или чтобы удовлетворить интересы застройщиков — две разные вещи. Перенос корпуса Императорского воспитательного дома 1913 года занимает промежуточное место. Это решение позволило не только высвободить побольше места под новостройку, но и сохранить видимость и визуальную связь корпуса с соседней дачей Головина», — отмечает он. Схожим образом комментирует активист Олег Мухин: «Ничего хорошего нет в том, что ради новостройки историческое здание подвинули, но при нынешней упертости власти мы готовы к таким компромиссам».
Текст: Константин Крылов, Мария Агафонова
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