В Петербурге впервые передвинули целый исторический дом. Можно ли так спасти другие здания от сноса?

Получается, любое здание можно перенести?

Потенциально перенести можно даже очень массивные постройки, рекорд на сегодня — дом Исы Бек Гаджинского в Баку весом более 18 тысяч тонн, его передвинули в 2013 году. Но все же такую операцию реально осуществить далеко не со всеми объектами. «Окончательное решение можно принять только по совокупности факторов, — говорит Василий Тимофеев из City Solutions, — немаловажно из чего построен дом, его форма, фундамент, состояние кладки и другие нюансы».

В свое время в Петербурге хотели временно перевезти здание Каменноостровского театра для возведения подземных помещений, напоминает проектировщик, член Совета по сохранению и развитию территорий исторического центра Санкт-Петербурга Алексей Шашкин. Однако, вспоминает эксперт, от этого плана отказались. «В итоге мы поняли: надежнее сделать крепления и построить пространство непосредственно под стоящим зданием, чем попытаться сдвинуть, был риск полностью потерять памятник, — говорит Шашкин, — дело в том, что когда вы пытаетесь перевезти здание, оно испытывает вибрационные воздействия. Если объект в не очень хорошем состоянии, то для этого его надо укрепить специальным каркасом, а это вторжение в памятник, которое может обнулить историческую ценность».

Кроме того, процесс перемещения возможен только в тех, случаях, когда для этого элементарно есть место, подчеркивает гендиректор компании City Solutions Василий Тимофеев. «У вас должно быть пространство для организации [переезда здания]: где разместить домкраты и так далее, — поясняет он, — спекулятивно говоря, можно каждое подвинуть, основной вопрос — куда?».

Чаще всего в Петербурге плотная историческая застройка просто не позволяет рассматривать возможность таких операций, считает руководитель департамента развития продукта девелопера AAG Павел Евсюков. Также, по его мнению, массовое использование подобных технологий сдерживается отсутствием стандартных решений. «Поскольку каждое историческое здание уникально с точки зрения своих технических особенностей, актуального состояния, расположения – вряд ли имеет смысл говорить о перспективе "массового" применения такой технологии, — соглашается вице-президент по производству Группы RBI Александр Бойцов. — Это, скорее, разовая практика для сохранения архитектурного памятника под охраной КГИОП. Стоимость перемещения существующего здания в данном случае, ориентировочно, эквивалентна стоимости строительства нового (или воссоздания)».