По «Рублю за метр» в Петербурге пока восстановили только два памятника архитектуры. Почему? И спасет ли программа центр города?

О программе «Рубль за метр»

В Петербурге можно арендовать аварийный памятник архитектуры и восстановить его по льготным условиям по программе «Рубль за метр». Ее запустил КГИОП и комитет имущественных отношений (КИО) в 2019 году. Как все устроено? Власти выбирают разрушающиеся исторические объекты, а Фонд имущества Петербурга выставляет их на аукцион. Победитель заключает с городом договор аренды на 49 лет. Дальше у него есть два года на разработку и согласование проекта восстановления и еще пять — на проведение работ.

Пока идет ремонт, инвестор платит за аренду сумму, определенную в результате торгов. После него комитет по имуществу устанавливает для участника программы минимальную ставку аренды — один рубль за квадратный метр в год. Если инвестор закончит работы раньше, чем за семь лет, льготную стоимость установят раньше. При несоблюдении сроков по восстановлению памятника город может расторгнуть договор с инвестором.

Власти отмечают целый ряд плюсов программы: «арендатор заинтересован в скорейшем качественном выполнении ремонта объекта культурного наследия», «арендатор получит возможность уплачивать арендную плату — один рубль — в течение большего срока действия договора», «неиспользуемые аварийные объекты культурного наследия будут восстановлены и вовлечены в оборот, но останутся в собственности Петербурга». Впрочем, инвесторы и градозащитники отмечают у программы достаточное количество сложностей.