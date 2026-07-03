Знакомьтесь, Александр Шестаков («Первая мебельная фабрика») — он усадил 56 президентов за свои столы и установил в Главном штабе Эрмитажа те самые двери высотой в 3 этажа

Директор петербургской «Первой мебельной фабрики» и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации «Бизнес» Александр Шестаков усадил за свои столы президентов 56 стран, установил в Главном штабе Эрмитажа те самые двери высотой в три этажа, оборудовал Вторую сцену Мариинского и перенес целый дом (Императорский воспитательный!) на полсотни метров по набережной. Узнали у него, какие болевые точки есть у мебельной индустрии сегодня, почему Ikea оказалась для российских производителей опаснее кризисов и сколько инженерной дерзости нужно, чтобы сдвинуть с места историческое здание.
Вы начали работать на производстве мебели инженером связи. А как стали руководителем?
Постепенно дорос до заместителя директора по производству, и когда начались выборы директоров, коллектив избрал меня, хотя мне было всего 29 лет. Рабочие 12 часов не выходили из зала, пока не добились, чтобы меня назначили. Фактически на руках занесли в кабинет.
Это ведь было в начале 1990-х — смутное время для многих крупных предприятий. Случалось ли просто физически защищать завод?
Ситуации были разные. Прошли всё, пока учились жить в новой реальности и строить бизнес. У вас теперь очень много госзаказов. Чем объясните это постоянство? Любому человеку комфортнее работать с тем, кого он знает. Поэтому однажды заказчик — много раз заказчик. Правило работает и с частными покупателями, и с организациями. Одним из первых купивших у нас кухню был Михаил Боярский, а потом оформил еще восемь заказов для своей семьи.
Мы делали мебель для первых лиц государства, работали с Росконгрессом, который организует саммиты БРИКС, «Восьмерок», «Двадцаток» (за столом от «Первой мебельной» сидело 56 президентов!). Служба протокола главы государства нам доверяла — все-таки фабрика 80 лет на рынке. К тому же в Петербурге вся мебельная промышленность, за исключением нас, практически умерла. Не осталось ни одного из пятнадцати других крупных предприятий.
Что позволило вам выжить?
Мы не покупали дачи в Ниццах, а вкладывали в оборудование, диверсифицировали бизнес. Многое в городе делали первыми: вывели производство из центра Петербурга, построили крупные мебельные торговые центры.
И внедрили 3D-крупноформатную печать.
Да, ПВХ-фасады начали выпускать в 1998 году. Купили крупнейшую швейцарскую мебельную фабрику, полностью перевезли ее на ста грузовиках в Россию, объединили со своей и создали универсальное предприятие.
Как отреагировали на приход Ikea?
Они заказывали мебель и у нас. Однако все российские предприятия, с которыми работала Ikea, погибли. Потому что Ikea — великолепные продавцы, но очень непорядочная компания. Обещают покупать десять грузовиков продукции каждый месяц, но уже во второй берут восемь, а в третий — шесть. Материалы начинают скапливаться, и тут они приходят и говорят: давай-ка снизь цену, мы точно возьмем. И если у предприятия уже более 50 % загрузки приходится на Ikea, то деваться некуда. У нас была другая ситуация: как только они начали менять правила игры, мы пошли в суд. В итоге они выкупили все остатки, и мы распрощались.
Как глава Ассоциации мебельной промышленности, вы влияете на то, чтобы государство услышало проблемы производителей?
Мы пытаемся со всех трибун о них говорить. Встречаемся с Минпромторгом, постоянно с ними дискутируем. Но все решается крайне медленно.
А какие главные болевые точки?
Перевозка стала очень расти. Одна фура до Сочи стоит 250 тысяч. Но главная болевая точка — стоимость химии. Она монопольно производится двумя предприятиями в России, которые и устанавливают цену. Мы только что направили запрос в ФАС с просьбой разобраться с этим необоснованным ростом — за последние годы уже процентов на сорок. Но зато мы согласовали внесение изменения в федеральный закон о том, чтобы покупка мебели включалась в стоимость ипотеки вместе с приобретением квартиры. Правда, произошел резкий скачок ставки, и все это пока положили под сукно.
Как вы отключаетесь от работы?
Полностью отключиться не могу, но сейчас вот пойду играть в хоккей. Два раза в неделю провожу время на льду, а по субботам — на корте. Мы же построили собственную арену, куда еще десять лет назад первыми в стране привезли площадку для падела.
Фабрике 81 год. Какие самые интересные проекты были в новейшей истории «Первой мебельной»?
Знаковых работ было много. Всю мебель для Второй сцены Мариинского театра — от зрительного зала до гримерок и кабинета Гергиева — сделали мы (работали днями и ночами!). Четыре пары огромных дверей высотой в три этажа для Главного штаба Эрмитажа — тоже наши. Это был технически сложный проект: надо, чтобы 14-метровые створки идеально сходились, открывались и закрывались. Конструкторы рассчитывали металлическое основание, которое зашивали дубом, высчитывали углы задвижения.
Еще мы первыми в истории Петербурга перевозили здания. Перенесли Императорский воспитательный дом на Выборгской набережной, 63, на 52 метра — чтобы поставить его в одну линию с дачей Головина. Изучили весь мировой опыт, а потом с помощью рельсов и домкратов положили здание на специальные плиты, как тортик на поднос, и потихонечку, за 16–18 часов, его перекатили. Было страшно, но справились.
И получили за этот проект премию Собака.ru «Петербург будущего».
В структуре холдинга есть своя девелоперская компания City Solutions: мы сами строим свои торговые центры, корпуса, фабрики. А еще занимаемся жилой недвижимостью (наш клубный дом «Вилла Марина» на Крестовском острове признали лучшим комплексом элит-класса на федеральной премии Urban Awards!) и редевелопментом. Ту самую дачу Головина — памятник деревянного зодчества по проекту архитектора Шарлеманя, где проводили лето члены императорской семьи, — мы взяли в аренду за рубль с обязательством отреставрировать. Планируем закончить работы через год и открыть там какое-то общественное пространство, может, ресторан. Почти гектар парка со старинными дубами вокруг дачи тоже благоустроим.
Что еще в планах у холдинга?
Построить отель на Петроградской набережной — на месте бывшего заводоуправления нашей фабрики. Проект в стиле Лидваля (который был любимым архитектором Альфреда Нобеля, жившего по соседству) заказали у архбюро «Студия 44» Никиты Явейна и одной английской фирмы. Историческую деревянную постройку XVIII века сохраним и впишем в комплекс новых зданий.
А еще мы владеем самой крупной в мире коллекцией всего хоккейного — у нас экспонатов больше, чем в Зале хоккейной славы в Торонто: одних только клюшек с подписью игроков шесть тысяч. И мы хотели сделать в Петербурге музей хоккея. К сожалению, договориться об этом пока не удалось. Ваш журнал читают умные люди. Может, кто-то захочет в этом поучаствовать.
Текст: Анастасия Принцева
Фото: Наталья Скворцова
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