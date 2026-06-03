Дачу Головина на Выборгской набережной отреставрируют к 2028 году

Проект восстановления постройки 1823–1824 годов, спроектированной архитектором Людвигом Шарлемань, предусматривает демонтаж поздних перегородок, исказивших историческую планировку здания, реставрацию исторических входных крылец, симметричных оконных проемов. Также специалисты раскроют подлинные ранее зашитые конструкции стен и потолков, восстановят лестницы, площадки и элементы исторической отделки. Отдельное внимание уделят сохранению формы здания и историческому ландшафту территории вдоль Выборгской набережной.

Работы планируется завершить в 2028 году. После реставрации здание приспособят под современное использование с сохранением всех охраняемых элементов и архитектурного характера памятника.

City Solutions — созданная в 2022 году компания, в активе которой более 30 строительных проектов, реализованных как в Петербурге, так и в Ленобласти. Среди них — перенос Императорского Воспитательного дома начала XX века. Здание передвинули на 50 метров, и тем самым спасли от сноса и освободили место под новую застройку. В 2026 году девелопер стал лауреатом премии Собака.ru «Петербург будущего».

Кредит на проведение реставрации компании выдал ВТБ. На ПМЭФ-2026 банк также сообщил, что увеличил финансирование в рамках программы ДОМ.РФ по восстановлению объектов культурного наследия. Всего по стране он профинансировал проекты на общую сумму 760 млн рублей.