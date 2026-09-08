Теперь официально: старинный особняк на Кадетской линии, 21, известный как дом Брюллова, полностью преобразился, чтобы вновь открыть двери, но уже как креативный кластер «Брюллофт». Реставраторы восстановили каждый метр исторического здания, сохранив аутентичные детали, которые, казалось, уже не сохранить (расписной потолок в Помпейском зале пересобрали буквально по частям — и это ВАУ!). Собака.ru узнала о результатах работ у главного архитектора проекта — руководителя архитектурной мастерской АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация» Марии Шапченко. А еще публикует фотографии обновленного пространства (открытие — уже скоро!).
Фасад дома Брюллова по Тучкову переулку
Парадная лестница с копией чаши, которая стояла на том же месте в прошлых столетиях
Поднимаясь по каменным ступеням, присмотритесь к стенам — на них сохранили граффити, как своеобразные следы предыдущих эпох
А на полу — терраццо из мраморной крошки с надписью Salvе, что в переводе с латинского означает «Здравствуй» или «Добро пожаловать»
Старинный особняк на Кадетской линии, 21 носит имя Александра Брюллова. Архитектор приобрел его и перестроил для своей семьи в середине XIX веке. В следующем столетии дом пережил множество изменений, в результате чего утратил первоначальный облик. Среди самых губительных — нарезка анфилады на коммунальные квартиры. В наши дни историческое здание признали аварийным. Возможно, оно бы до сих пор стояло с заколоченными окнами и дверьми, но несколько лет назад его выставили на торги, чтобы найти нового владельца.
В 2022 году права аренды по программе «рубль за метр» получила компания «БС АРТ ДЕВ» Александра Басалыгина — одного из первых, кто начал развивать общественные пространства Петербурга как бизнес-проекты («Голицын Лофт», «Вавилов Лофт», «Леннаучфильм» и другие). В исторических интерьерах его команда планирует открыть креативный кластер «Брюллофт».
Проект реставрации дома Брюллова подготовили специалисты ООО «НИиПИ Спецреставрация» (лауреаты нашей премии «Петербург будущего-2025»!). По словам его научного руководителя Марии Шапченко, к началу работ историческое здание находилось в очень плохом состоянии, поэтому его пришлось восстанавливать буквально из руин.
Мария Шапченко
руководитель архитектурной мастерской АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация»
Многим могло показаться, что с фасадов здание выглядело еще более-менее, но, когда мы в него пришли, были поражены, до какого состояния можно довести федеральный памятник архитектуры. Там были руинированные интерьеры, деструктированная кладка, аварийные участки перекрытий, провалы во дворах, огромное количество мусора.
Несмотря на масштаб, работы завершили сравнительно быстро — и это при том, что на одном из этапов их сроки сдвинулись примерно на полгода: уже в процессе выяснилось, что потребуется значительно больше вмешательств в здание, чем предполагалось изначально.
Помпейский зал с расписным потолком
Живописный рисунок пересобрали буквально по частям!
Теперь он выглядит так же, как и в XIX веке
А так потолочная роспись выглядела до реставрации
Еще здесь представлены фрагменты скульптуры Аполлона, которая стояла во внутреннем дворе (сейчас там ее копия)
И прекрасно просматривается анфилада комнат
Мария Шапченко
руководитель архитектурной мастерской АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация»
Заказчик постарался сохранить все, что представляло ценность и дошло до наших дней. Даже то, что, казалось, уже не спасти. В первую очередь Помпейский зал — одно из главных чудес дома Брюллова. Это помещение было бы проще просто воссоздать, но мы смогли его восстановить!
Помпейский зал — центральный зал с расписным потолком в помпейском стиле. К моменту реставрации его деревянное перекрытие прогнило, местами висела дранка (тонкие деревянные планки под штукатурку — прим. ред.), а обрушившиеся фрагменты лежали на полу. Одной из самых сложных задач стало усиление исторической конструкции и восстановление живописного рисунка.
Мария Шапченко
руководитель архитектурной мастерской АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация»
Приглашенные профессионалы говорили нам, что это невозможно: «Ой, да бросьте, вы никогда в жизни этого не сделаете! У вас все упадет! И уж тем более дурная затея — возвращать расписной потолок обратно. Просто снимите кальки и нарисуйте его заново. Это будет гораздо проще».
Однако команда уже поставила перед собой более амбициозную цель: сохранить остатки росписи и вернуть их на потолок. Хотя подрядчик прежде занимался похожими работами, с подобной проблемой он столкнулся впервые. Найти сторонних специалистов, готовых ее решить, не удалось, поэтому всю работу команда выполнила самостоятельно.
При усилении исторических конструкций реставраторам удалось сохранить все уцелевшие части потолка. Во время монтажа балок и устройства железобетонного перекрытия на роспись не попало ни капли цементного молочка. Отошедший штукатурный слой закрепили на прежнем основании, заменили дранку. После этого сохранившиеся фрагменты вернули на свои места.
Мария Шапченко
руководитель архитектурной мастерской АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация»
Еще одной сложной задачей стала реставрация дубовых окон Помпейского зала, выходящих на Кадетскую линию. Это исторические рамы без расстекловки и импостов (неподвижных перемычек, которые делят оконные рамы на отдельные секции — прим. ред.). Их предлагали заменить новыми, но заказчику удалось сохранить и восстановить оригинальные.
Кабинет Александра Брюллова
Его главное украшение — огромная розетка
Реставраторам пришлось снять несколько слоев краски, чтобы добраться до ее лепнины
А это детская комната
Здесь удалось восстановить цветочные венки на медальонах
А в нишах на стенах — остатки исторических росписей, которые расчистили и законсервировали как артефакты
Того же принципа придерживались при восстановлении других деталей интерьера. Например, утраченные душники (отверстия или каналы для движения воздуха — прим. ред.) можно было заново изготовить из латуни по чертежам. Вместо этого заказчик нашел на аукционах и сайтах объявлений исторические аналоги, выкупил их и установил. Так же поступили с крюками для люстр: старые изделия приобретали в антикварных лавках.
Мария Шапченко
руководитель архитектурной мастерской АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация»
Мы также отреставрировали деревянные панели [столовой] по чертежам Александра Брюллова, которые нашли в Академии художеств, и систему кронштейнов, при помощи которых они поднимались. Дом насыщен артефактами, к каждому из которых отнеслись с большой заботой. По маленьким кусочкам — почти как расписной потолок в Помпейском зале — он восстановлен с любовью и вновь впечатляет своей красотой.
Ранее Собака.ru рассказывала, что в «Брюллофте» откроют лекционные и выставочные залы, мастерские, пиццерию и кофейни. В последних планируют продавать мармеладные конфеты, изготовленные по мотивам керамических форм начала XX века, которые нашли в историческом здании во время реставрации.
Среди уже согласованных резидентов — кофейня Russian Barista, вегетарианский ресторан «Ботаника», ивент-пространство «ПРОСТ.арт», бурлеск-кабаре SIRENS, ювелирная мастерская петербургского бренда Ansem и проект «Дом Красно», посвященный цветочному ремеслу.
Мансарду (здесь находилась домашняя фотолаборатория Александра Брюллова!) займет «Дом Бехолдера» — интерактивный клуб настольно-ролевых игр по правилам D&D в духе «Подземелий и драконов». О сроках открытия креативного кластера его создатели обещают сообщить совсем скоро — следите новостями в канале команды «БС АРТ ДЕВ» и на сайте Собака.ru.
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