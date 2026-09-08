Однако команда уже поставила перед собой более амбициозную цель: сохранить остатки росписи и вернуть их на потолок. Хотя подрядчик прежде занимался похожими работами, с подобной проблемой он столкнулся впервые. Найти сторонних специалистов, готовых ее решить, не удалось, поэтому всю работу команда выполнила самостоятельно.

При усилении исторических конструкций реставраторам удалось сохранить все уцелевшие части потолка. Во время монтажа балок и устройства железобетонного перекрытия на роспись не попало ни капли цементного молочка. Отошедший штукатурный слой закрепили на прежнем основании, заменили дранку. После этого сохранившиеся фрагменты вернули на свои места.