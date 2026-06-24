«Брюллофт», новый корпус Новой Голландии и «Флагшток» с базой водных видов спорта: главные общественные пространства Петербурга будущего

Новая Голландия готовится к запуску «Дома 17» и собственного теплохода, на крыше АТС создают музей стрит-арта, а новое пространство «Среда» планирует серию камерных событий (обещают творческие, музыкальные и гастровечера!). В очереди на открытие — креативный кластер «Брюллофт», крыша Новой сцены Александринского театра и база водных видов спорта (с сапстанцией!) на территории «Флагштока». Собака.ru рассказывает, где отдыхать этим летом, и какие общественные пространства появятся в городе в ближайшие несколько лет (сохраняем список на будущее!).
АТС
АТС
Где: улица Некрасова, 3–5
Общественное пространство в одной из первых автоматических телефонных станций Ленинграда. Проект здания, по одной из версий, разработал архитектор Александр Никольский (вы знаете его по стадиону имени Кирова на Крестовском острове). За конструктивистским фасадом работают два десятка резидентов: от грузинской пекарни Puri Guli (готовят хлеб в форме сердца с разными начинками в настоящей печи тонэ!) до авторской школы вокала Swetti SV Voice и независимого издательства «Да». А этим летом на крыше АТС заработает новая локация — музей стрит-арта с граффити и муралами от галереи «Автограф Сквер».
Чем еще заняться: зависнуть под диджей-сеты на кофейном рейве, закрыть все задачи в премиальном коворкинге с бизнес-инкубатором, предаться ностальгии за игрой в ретроавтоматы от автора каноничной озвучки «Рика и Морти» и видеоблогера Димы Сыендука, зажечь под k-pop-хиты на корейской пати.
Пушкинская-10
Где: Лиговский проспект, 53
В конце 1980-х дом по этому адресу планировали расселить и реконструировать, но помешала перестройка, и он превратился в прибежище сквоттеров. В пустующих квартирах расположились мастерские художников и студии музыкантов, которые образовали андеграундный анклав, ставший нашим аналогом копенгагенского квартала Христиания. Сегодня это вполне легальный арт-центр с выставками и поп-ап-проектами, ярмарками современного искусства и филиалом книжного магазина «Порядок слов» с букинистикой и самиздатом.
Чем еще заняться: сходить в Храм имени Джона Леннона, основанный битломаном-энтузиастом Николаем Васиным, в Музей нонконформистского искусства (единственный в России!), где изучают и экспонируют работы непризнанных художников 1950–1980-х годов, и на нишевый концерт в инди-клубе Fish Fabrique.
Этажи
Где: Лиговский проспект, 74
Старейший в городе лофт-проект на территории Смольнинского хлебозавода. Первые галереи открыли здесь еще в 2007 году. В руинированных интерьерах бывших цехов расположились авторские арт-объекты и витрины локальных брендов. Здесь можно заглянуть на фотовыставку, прикупить хендмейд на ярмарке или лимитированный дроп в шоурумах петербургских дизайнеров, а еще перекусить этническим стритфудом: от египетской шавермы до гавайского поке.
Чем еще заняться: подстричься или набить тату в одном из морских контейнеров во дворе, снять стресс, потискав корги на фестивале для владельцев этой породы собак (следите за анонсами!) и подняться на крышу здания, чтобы выпить коктейль на искусственном газоне с мягкими подушками и полюбоваться городом в бинокль с 20-кратным увеличением.
Крыша Новой сцены Александринского театра
Крыша Новой сцены Александринского театра
Где: набережная реки Фонтанки, 49А
Вторая площадка одного из главных театров города известна смелыми экспериментами и разнообразной афишей: от художественных перформансов каллиграфа Покраса Лампаса до пластических постановок под электронную классику от труппы прима-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой. В этом году Новая сцена откроет доступ на крышу здания, которую превратят в общественное пространство с камерным лекторием и сценой. Дизайн-проект разрабатывают участники творческой лаборатории проекта «Друзья Петербурга» под руководством архитектурного бюро «Студия 44».
Чем еще заняться: будущих посетителей ждут лекции, концерты и творческие встречи со звездами Александринского театра (и не только!), а приятным бонусом станут головокружительные виды на набережную и Фонтанку.
Третье место
Где: Литейный проспект, 62
Культурный кластер в особняке Гурьевых-Нарышкиных. Здесь проводят ярмарки с работами ярких представителей отечественной арт-сцены (с демократичными ценниками!) и паблик-токи о современном искусстве. Сюда также приходят ради внутреннего двора с вау-колоннадой, который меняется каждый сезон: летом он превращается в пляж с шезлонгами, а зимой — в мини-каток.
В ближайшее время «Третье место» ждет редевелопмент. После обновления в охраняемой части здания разместят галерею, лекторий и выставочные залы, в неохраняемой — гостиницу на полсотни номеров со спа-зоной, ресторан высокой кухни и общественные пространства. Бюджет проекта оценивают в 3 млрд рублей.
Чем еще заняться: исследовать исторические интерьеры в компании гида, подкрепиться в местной раменной и послушать джаз в камерном спикизи-баре (с настоящим камином!).
Дом Радио
Где: Итальянская улица, 27
До революции это здание занимало Благородное собрание, в советское время — Ленинградское радио. В 2019 году оно стало творческой резиденцией оркестра и хора musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса. Сейчас в Доме Радио идет масштабная реставрация, которую ведет ВТБ и «НИиПИ Спецреставрация» во главе с Игорем Пасечником. После обновления здесь заработают творческие лаборатории и звукозаписывающие студии. Посетителей также ждет публичная программа с театральными и кинопоказами, фонотекой, концертами, лекциями и экскурсиями. А еще появятся открытый двор, магазин мерча, кафе и ресторан.
Чем еще заняться: на время реставрации Дома Радио (открытие летом будущего года!) культурная институция переехала по адресу: Невский проспект, 62. Там проходят выставки и концерты, а еще — опен-коллы, экспедиции и воркшопы.
Конюшенное ведомство (визуализация)
Конюшенное ведомство
Где: Конюшенная площадь, 1
В царское время здесь содержали лошадей императорского двора. Сегодня памятник архитектуры стоит в строительных лесах в ожидании одной из крупнейших реставраций в своей истории. Концепцию его обновления разработала «Студия 44» под руководством Никиты Явейна. Более половины будущего пространства займут общественные, выставочные, концертные и другие площадки, а остальное — кафе и рестораны.
Бывшую квартиру барона Карла Густава Маннергейма превратят в музейно-выставочный центр. Внутренние дворы приспособят для летних фестивалей и зимних ярмарок с катком. Два из них оборудуют сборно-разборными атриумами без опоры на стены, что не затронет исторические конструкции. Также звучали планы об открытии литературного клуба и книжного магазина. Бюджет проекта оценивают в 6 млрд рублей.
Чем еще заняться: этим летом в Конюшенном ведомстве стартовали противоаварийные работы (их планируют завершить за 10 месяцев), поэтому доступ в исторический комплекс ограничен. Однако еще можно посетить входящую в его ансамбль церковь Спаса Нерукотворного Образа, которая не относится к объектам проектирования, но также будет отреставрирована инвестором.
Никольские ряды
Где: Садовая улица, 62
Более века двухэтажное здание в стиле классицизма занимал известный в городе рынок. Никольским его прозвали в честь расположенного рядом собора, известного также как Морской. В прошлом столетии торговые ряды могли снести, но они дождались реконструкции и превратились в общественное пространство. В бывших складах и конторах купцов разместились два отеля, а внутренний двор превратился в современную площадку для крупных ивентов с гостевыми гастрокорнерами и сезонными активностями.
Чем еще заняться: сюда стоит заглянуть зимой, когда внутри зажигают праздничную ель, устраивают любительские турниры по керлингу и айс-мини-гольф, заливают каток и ставят самую большую горку в Петербурге.
Вавилов Лофт
Где: Кадетская линия, 5
Сталинская неоклассика снаружи, творческий муравейник внутри — это дом культуры новой формации в историческом здании Института оптики имени Сергея Вавилова. За дверями бывшего НИИ рисуют картины и записывают музыку, устраивают фотосессии и продают ламповый винтаж. Во дворе — камерные заведения в духе европейских руин-баров. Здесь разливают крафтовое пиво и авторские коктейли, играют в бильярд и поют в караоке (локация позволяет!). За зрелища отвечают творческое объединение «Нити» (спектакль в жанре депрессивной клоунады — это надо видеть!) и секретное бурлеск-кабаре «Ателье „Благородная Гниль“» (вход — через тайную дверь в платяном шкафу!).
Чем еще заняться: обсудить главные фильмы французской новой волны в киноклубе, сходить на коллажную вечеринку для любителей видеоигр и от души посмеяться на стендапе.
Новая Голландия
Новая Голландия
Где: набережная Адмиралтейского канала, 2
В разное время на острове хранили корабельный лес, содержали преступников и испытывали модели кораблей. Сегодня это одна из самых популярных локаций Петербурга с афишей на каждый день (от визитной карточки — кинопоказов под открытым небом до ежегодных фестивалей вроде праздника-посвящения Федору Достоевскому).
Среди must-visit-локаций: зеленая лужайка, по которой можно ходить (редкая возможность!), «Летний театр» во дворе «Бутылки» с выступлениями любимых артистов, пространство «Сообщество» в «Доме 12» с городской гостиной и хобби-клубами, обновленный ресторан Kuznyahouse (теперь это камерное заведение с кухней от экс-шефа отеля «Гельвеция» Александра Богданова) и камерный каток, который работает даже в +10!
Чем еще заняться: вау-новости этого года — открытие еще одного корпуса «Дом 17»: с залами для выставок, лекторием, книжным магазином, игровой площадкой и детским центром, а такде запуск собственного теплохода с круговыми круизами (до шести рейсов в сутки!) по рекам и каналам и на развод мостов.
Брюллофт
Где: Кадетская линия, 21
Креативный кластер в бывшем доме архитектора Александра Брюллова. После завершения реставрации (в здании сохранили разные культурные слои: от фрагментов стен XVIII века до коммунальных обоев!) здесь заработают лекционные и выставочные залы, а также филиалы известных гастропроектов. Среди уже согласованных резидентов — кофейни Opetit и Russian Barista, вегетарианский ресторан «Ботаника», ювелирная мастерская петербургского бренда Ansem, интерактивный клуб настольно-ролевых игр «Дом Бехолдера», мастерская дизайнера Юлии Воробей и проект «Дом Красно», посвященный цветочному ремеслу. Первые открытия запланированы на лето 2026 года.
Чем еще заняться: попробовать мармеладные конфеты по мотивам исторических форм начала XX века, найденных в этом здании (скоро в продаже!).
Среда
Где: 9-я линия Васильевского острова, 60
За полтора столетия здание сменило множество владельцев: от римско-католического приюта имени Фихтнера до банка «Возрождение». Сегодня оно известно как особняк Сысоева, а совсем скоро станет общественным пространством с концепцией добрососедского комьюнити. В отдельном флигеле запустят ритейл, бьюти- и велнес-проекты (например, студию окрашивания и ухода Natulique и студию ухода за телом Amby Beauty Club). В уютном и тихом дворе появится открытая терраса ресторана высокой кухни Patu 11/08. А еще обещают спортивный спот!
Чем еще заняться: закупиться новой одеждой и аксессуарами в местных шоурумах (список резидентов еще дополняется!), отпраздновать покупки в коктейльном баре и остаться на лекцию, концерт или камерный ужин (первые события — уже этим летом!).
Бертгольд-центр
Бертгольд-центр
Где: Гражданская улица, 13–15
Лофт-проект в бывшем здании словолитни предпринимателя Германа Бертгольда. До революции здесь производили металлические шрифты для местных типографий. За 20 лет фирма издала три каталога литер на кириллице и была удостоена почетного звания поставщика Императорской академии наук в Петербурге.
Первое, что видят посетители, минуя арку в фасаде, — гигантский зонтик, который также называют «памятником петербургскому дождю». Вокруг него сосредоточены основные резиденты — например, книжный магазин «Фотодепартамент» с читальным залом и фотогалереей, шоурум с авторскими украшениями из метеоритов Made in Cosmos, студия моментальных снимков радужной оболочки глаза Ochey.
Чем еще заняться: прокричаться в караоке-боксе, съесть самую большую в городе пиццу, полюбоваться крышами исторического района Коломна на смотровой площадке и задержаться здесь после заката ради летних кинопоказов под открытым небом.
Левашовский хлебозавод
Где: Барочная улица, 4А
Памятник конструктивизма, которому подарили новую жизнь. В прошлом столетии внутри него производили хлеб, которым снабжали город даже в самые тяжелые времена. После бережной реконструкции, которую провела группа RBI, здесь открыли культурно-деловое пространство. Теперь в бывших цехах и котельной с 16-метровым куполом проводят художественные выставки и фортепианные концерты, музыкальные и книжные фестивали.
Сюда стоит заглянуть на лекцию от школы Masters (например, про советский модернизм) или постоянную экспозицию об истории хлебопечения и самого завода, архитектуре и искусстве авангарда (вход свободный!). Самая трогательная часть этого пространства — мемориал с воспоминаниями жителей Петроградской стороны военных лет, а также звуками и образами той эпохи.
Чем еще заняться: выпить спешелти-кофе (зерна с обжаркой в сочинских горах!) в кофепоинте PaPa Power, позавтракать в «Кафе на Хлебозаводе» (его запустили идеологи бистро Casper) и посетить книжный магазин от школы Masters в соседнем здании.
Ленполиграфмаш
Где: набережная реки Карповки, 5
Еще один пример конструктивизма на Петроградской стороне с промышленным прошлым. До недавнего времени здесь располагалось полиграфическое производство. После его переезда это место превратили в технопарк с современными коворкингами, амфитеатром «Точка кипения» с лекциями и конференциями (наш ответ TED!), инновационными производствами (от городских электромобилей до оборудования для лечения рака), а также локальными мастерскими (от студии предметного дизайна с ночниками в виде хрущевок и брежневок до лаборатории 3D-керамики).
Чем еще заняться: посмотреть спектакль независимого театра Zal #3, организовать ребенку каникулы мечты на интенсиве от «Общества юных архитекторов», попробовать бургер «Неряха Джо» (прямо как в фильме «Двое: я и моя тень»!) в Доме культуры и отдыха ЮИ во дворе (открыт на месте «Футуры»).
Барная линия Севкабель Порта
Севкабель Порт
Где: Кожевенная линия, 40
Один из первых в Петербурге примеров приспособления исторического предприятия (первого в России кабельного завода, основанного Карлом Сименсом еще в XIX веке!) под общественное пространство. После масштабной реконструкции бывшие цеха и склады занимают ивент-площадки для лекций, мастер-классов, маркетов локальных брендов и ярмарки современного искусства Port Art Fair (важное событие в мире совриска!).
Здесь можно прогуляться по территории с аудиогидом от проекта «Голоса», перекусить стритфудом на Морской площади с огромным генератором постоянного тока, пропустить пару коктейлей на Барной линии в стиле европейских руин-баров, а когда солнце начнет садиться за горизонт, прыгнуть на теплоход и отправиться в закатный круиз по Финскому заливу. А еще тут проходят самые жаркие вечеринки лета!
Чем еще заняться: посетить одну из постоянных экспозиций (например, уже легендарную выставку-блокбастер о Викторе Цое), познакомиться с искусством «уличной волны» в «Стрит-арт-хранении» (и его экскурсоводом-крашем Семеном Некрасовым!), посмотреть фильм в «Кинотеатре у моря», а зимой — покататься под зажигательные диджей-сеты на «Катке у моря».
Брусницын
Где: Кожевенная линия, 30
Историческое предприятие (кожевенный завод купца Николая Брусницына) на берегу Финского залива, которое пережило реновацию и превратилось в культурный квартал в индустриальных декорациях XIX века. В местном лектории проводят познавательные встречи от Эрмитажа. В Арт-центре можно увидеть графику мастеров мирового уровня, в Jessica Gallery — ультрасовременное искусство молодых авторов, а на стрит-арт-променаде — граффити и муралы от Стаса Багса, Сергея Rusich и Вовы Цагана. На крыше устраивают концерты от уже культовой площадки Roof Place. А еще в «Брусницыне» работает первый в России независимый архитектурный коворкинг «Клаузура»!
Чем еще заняться: поиграть в петанк или настольный теннис в Руины-парке, посидеть на открытой террасе одного из резидентов (например, бистро Crevette с морскими бранчами по выходным!), объесться (свежий урожай — круглый год!) на клубничной ферме City Ferma, закупиться антиквариатом в салоне Alter Ego Home (с экспертизой хранителя музея Петергофа!) и кастомизировать кроссовки или клавиатуру в одном из шоурумов в Культурном базаре.
Флагшток
Где: Южная дорога, д. 28/1
Общественное пространство с современными вау-локациями. Первая — самый большой в мире каток, который с наступлением лета трансформируется в роллердром с прокатом роликов и защиты. Вторая — «Бассейн у Флагштока» с двумя подогреваемыми чашами (олимпийской на 50 метров и малой гидромассажной), безалкогольным баром и фирменным лайнапом (утренняя аквааэробика и вечерние диджей-сеты!).
Новинка этого сезона — база водных видов спорта, которую откроют прямо в акватории парка 300-летия Петербурга. С золотистого пляжа к ней уже протянут пешеходный мост: пара шагов — и вы у прохладных вод Финского залива. Здесь заработают пункт проката сапбордов, пляжного инвентаря и камеры хранения. В прокачке навыков помогут опытные инструкторы.
Чем еще заняться: поваляться на газоне с бинбэгами и полюбоваться лучшими видами на Лахта Центр, сходить на групповую тренировку или концерт любимого исполнителя под открытым небом.
Кресты (визуализация)
Кресты
Где: Арсенальная набережная
Знаменитую тюрьму построили в конце XIX века для содержания уголовных преступников. Последние заключенные покинули ее в 2017-м — их перевели в следственный изолятор в Колпино, открывшийся в том же году. Новый собственник — группа компаний «КВС» — планирует превратить бывшее СИЗО в общественное пространство. В крестообразных корпусах, которые и дали название этому месту, разместят две гостиницы на 4 и 5 звезд (оператором выступит Cosmos Hotel Group). В других зданиях появятся SPA-центр, коворкинг, видовой ресторан, музей об истории «Крестов», а между ними — целая гастроулица, прогулочный променад с арт-объектами и сцена под открытым небом. Сюда также проложат подземный тоннель, а на побережье Невы построят причал для теплоходов.
Чем еще заняться: масштабная реставрация стартует этой осенью, а пока по территории можно прогуляться с экскурсией — эксклюзивное право на их проведение получил Дом культуры Льва Лурье.
Ленфильм
Где: Каменноостровский проспект, 10
За несколько десятилетий до создания легендарной киностудии по этому адресу располагался увеселительный сад, где в 1896 году прошел первый в стране киносеанс. «Ленфильм» продолжает эту традицию: в его киноцентре показывают мейнстрим и артхаус, устраивают спецпоказы, ретроспективы фильмов из «золотой коллекции» и летние сеансы под открытым небом. Здесь также работает книжный магазин с репринтами афиш и малотиражными изданиями о культовых режиссерах и кафе со свежей выпечкой и кофе.
После перехода акций «Ленфильма» в собственность Петербурга студию планируют развивать как центр кинопроизводства полного цикла и общественное пространство. В павильонах хотят разместить съемочные площадки, телестудии и большие костюмерные, а во внутренних дворах — зоны отдыха и парковку. Еще один пункт проекта — образовательные программы для молодых режиссеров, сценаристов и операторов, которые смогут собирать портфолио не только в учебной аудитории.
Чем еще заняться: подняться на смотровую площадку на крыше десятого корпуса (30 метров над землей, вид на Петропавловку, Эрмитаж, Исаакий, Спас на Крови и даже «Лахта Центр»!) и заглянуть в музыкальный ресторан «Зайцы» — с концертной сценой по мотивам здания ЦНИИ робототехники, шпротами из корюшки, лавандовой ухой и облепиховой полбянкой с кроликом.
Текст: Инна Метелькова
Фото на обложке: пресс-служба «Газпром Большая Лахта»
Комментарии (0)