«Брюллофт», новый корпус Новой Голландии и «Флагшток» с базой водных видов спорта: главные общественные пространства Петербурга будущего

АТС

Где: улица Некрасова, 3–5

Общественное пространство в одной из первых автоматических телефонных станций Ленинграда. Проект здания, по одной из версий, разработал архитектор Александр Никольский (вы знаете его по стадиону имени Кирова на Крестовском острове). За конструктивистским фасадом работают два десятка резидентов: от грузинской пекарни Puri Guli (готовят хлеб в форме сердца с разными начинками в настоящей печи тонэ!) до авторской школы вокала Swetti SV Voice и независимого издательства «Да». А этим летом на крыше АТС заработает новая локация — музей стрит-арта с граффити и муралами от галереи «Автограф Сквер».

Чем еще заняться: зависнуть под диджей-сеты на кофейном рейве, закрыть все задачи в премиальном коворкинге с бизнес-инкубатором, предаться ностальгии за игрой в ретроавтоматы от автора каноничной озвучки «Рика и Морти» и видеоблогера Димы Сыендука, зажечь под k-pop-хиты на корейской пати.

Пушкинская-10

Где: Лиговский проспект, 53

В конце 1980-х дом по этому адресу планировали расселить и реконструировать, но помешала перестройка, и он превратился в прибежище сквоттеров. В пустующих квартирах расположились мастерские художников и студии музыкантов, которые образовали андеграундный анклав, ставший нашим аналогом копенгагенского квартала Христиания. Сегодня это вполне легальный арт-центр с выставками и поп-ап-проектами, ярмарками современного искусства и филиалом книжного магазина «Порядок слов» с букинистикой и самиздатом.

Чем еще заняться: сходить в Храм имени Джона Леннона, основанный битломаном-энтузиастом Николаем Васиным, в Музей нонконформистского искусства (единственный в России!), где изучают и экспонируют работы непризнанных художников 1950–1980-х годов, и на нишевый концерт в инди-клубе Fish Fabrique.

Этажи

Где: Лиговский проспект, 74

Старейший в городе лофт-проект на территории Смольнинского хлебозавода. Первые галереи открыли здесь еще в 2007 году. В руинированных интерьерах бывших цехов расположились авторские арт-объекты и витрины локальных брендов. Здесь можно заглянуть на фотовыставку, прикупить хендмейд на ярмарке или лимитированный дроп в шоурумах петербургских дизайнеров, а еще перекусить этническим стритфудом: от египетской шавермы до гавайского поке.

Чем еще заняться: подстричься или набить тату в одном из морских контейнеров во дворе, снять стресс, потискав корги на фестивале для владельцев этой породы собак (следите за анонсами!) и подняться на крышу здания, чтобы выпить коктейль на искусственном газоне с мягкими подушками и полюбоваться городом в бинокль с 20-кратным увеличением.