Знакомьтесь, рок-звезда петербургской реставрации Мария Шапченко! Это она восстанавливает Дом Радио, особняк Веге и Ушаковские бани

В Доме Радио сосуществуют дореволюционная, советская и современная эпохи. Как вы понимаете, какая из них имеет право на существование, а какая — нет?

Мы не стремимся привести здание к одному периоду, а работаем со всеми историческими слоями. В этом главная особенность Дома Радио, но одновременно и главный вызов.

Детали разных эпох имеют разную степень сохранности и качество исполнения. Особенно непросто работать с послевоенной отделкой. Многие ее элементы являются предметами охраны, хотя создавались в условиях дефицита, когда использовали все, что было под рукой. И все же порой поражаешься тому, как из простых материалов удавалось создавать красивые интерьеры.

Еще одна непростая задача — приспособить здание к современному использованию. Дом Радио изначально проектировался для общественных функций, но сегодня необходимо учитывать пожарные нормативы, требования к инженерным системам, комфорту и акустике. При этом практически каждое помещение нуждается в индивидуальном решении, поэтому нам постоянно приходится искать компромисс.

Работа со всеми историческими слоями — для реставратора это уникальный кейс или обычная практика?

Это уникальный кейс, потому что чаще всего мы приводим здания к одному периоду и отказываемся от советского наследия, поскольку оно воспринимается как диссонирующее. Однако последние лет пять я замечаю, что интерес к нему заметно вырос. Мы находим очень качественные элементы того времени, которые свидетельствуют об уже утраченном мастерстве. Поэтому зачастую лучше сохранить ту или иную деталь, чем заменить ее современным аналогом. Тот, кто разбирается в таких вещах, обязательно почувствует разницу.