В Петербурге зафиксирован рост объемов выдачи ипотечных кредитов

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Банка России, объем ипотечных кредитов, выданных в Петербурге в первом полугодии 2021 года, составил 180,86 миллиарда рублей. В первом полугодии 2020 года этот показатель равнялся 105,9 миллиарда.

Количество выданных ипотечных кредитов в первом полугодии 2021 года выросло в 1,4 раза — до 44 856. Кредитный портфель по ипотеке в Петербурге на 1 июля 2021 года составил 686,8 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 15,8%.

Напомним, в марте 2021 года россияне взяли рекордное число микрозаймов — 2,35 миллиона. Также они начали тратить сбережения из-за падения доходов и роста цен на фоне резкого ускорения инфляции. Жителям страны планируют дать возможность заранее запрещать себе брать любые кредиты, главная цель поправок — дать россиянам возможность защититься от мошенничества.

За два года количество зарегистрированных в России ипотек выросло на 30%. В пятерку лидеров по числу взятых кредитов на жилье вошли Москва, Московская область и Петербург. Также россияне назвали оптимальную процентную ставку по ипотеке. Большинство считают, что она не должна превышать 5% годовых. А квартиры в новостройках в России за год подорожали на 21%.

Кроме того, выдача потребительских кредитов в Петербурге в первом полугодии 2021 года выросла на почти 30%. Таким образом, город оказался на втором месте по России — обогнала его только Москва. по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.