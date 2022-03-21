Telegram впервые обошел WhatsApp и стал самым популярным мессенджером в России

О том, что в марте 2022 года Telegram впервые обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в России, рассказали «Собака.ru» в «Мегафоне». К такому выводу специалисты компании пришли, проанализировав мобильный интернет-трафик с помощью инструментов Big Data.

За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом февраля. Популярность выросла на фоне ограничений доступа к другим месcенджерам и социальным сетям: как отмечают аналитики, Telegram «стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента».

Доля WhatsApp за тот же период сократилась с 48% до 32% — теперь мессенджер от Meta занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также снизилась с 5% до 4%.

«Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня — там самым популярным мессенджером остается WhatsApp», — отмечают аналитики.

Кроме того, Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки. В среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp — 26, Viber — 8 мегабайт.