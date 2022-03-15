Пользователей Instagram не будут наказывать за новые посты в соцсети

«Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере исходя из сегодняшнего законодательства. Если он разместил какие‑то вещи, нарушающие требования законодательства, фейки, например, антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность», — рассказал он.

Напомним, что информация о блокировке появилась еще 12 марта, когда материнская компания Meta (бывший Facebook) разрешила использовать «язык ненависти» в адрес российских военных и российских лидеров.

Роскомнадзор дал российским пользователям 48 часов, чтобы те успели скачать свои данные. Некоторым даже прислали рассылку от «Госуслуг» с призывом перейти во ВКонтакте и «Одноклассники», а также объясняли решение о блокировке «заботой о психологическом здоровье граждан». А еще в издании «Собака.ru» собрали для вас небольшую подборку мемов, в которой пользователи шутят про несостоявшуюся блокировку соцсети.