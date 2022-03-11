Генпрокуратура просит суд признать компанию Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) экстремистской

Из официального заявления Генпрокуратуры России О «принятых мерах в связи с действиями компании Meta Platforms Inc.»: В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации. В связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия) Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в Следственный комитет Российской Федерации направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Помимо этого, Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram.

Обращения к генпрокурору России Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку информации о разрешении публикации в Instagram призывов к насилию также подготовил Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Призывы убивать русских — это не только аморально, но и преступно. Вообще, призывы убивать в любой стране являются уголовно наказуемым деянием. Пусть органы проводят проверку. Если это будет подтверждено, тогда должно быть [возбуждено] уголовное дело и, соответственно, [проведено] полноценное расследование со всеми вытекающими последствиями», — приводит ТАСС заявление главы комитета Валерия Пискарева.

Напомним, ранее стало известно, что отвечающая за соцсети Facebook и Instagram компания Meta Platforms на время разрешит части пользователей публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к ряду россиян — но только в контексте «специальной военной операции в Украине». В частности, по данным Reuters, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси. О том, как на это реагировали российские власти, мы подробно писали здесь.