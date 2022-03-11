Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram на территории России из-за призывов к насилию в отношении россиян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен. В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — говорится в заявлении Роскомнадзора.
Ведомство также указывает на заявление пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна, которым было анонсировано снятие запрета для жителей ряда стран на «размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих».
Напомним, ранее стало известно, что отвечающая за соцсети Facebook и Instagram компания Meta Platforms на время разрешит части пользователей публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к ряду россиян — но только в контексте «специальной военной операции в Украине». В частности, по данным Reuters, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси. О том, как на это реагировали российские власти, мы подробно писали здесь.
После выхода публикации Reuters Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Также ведомство направило в суд прошение о признании Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией.
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