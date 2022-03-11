«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен. В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

Ведомство также указывает на заявление пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна, которым было анонсировано снятие запрета для жителей ряда стран на «размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих».