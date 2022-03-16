Суд проведет заседание о признании Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией 21 марта

Заявление Генпрокуратуры РФ уже поступило в суд. Заседание намечено на 11 утра.

Напомним, 11 марта отвечающая за соцсети Facebook и Instagram компания Meta Platforms на время разрешила части пользователей публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к ряду россиян — но только в контексте «специальной военной операции в Украине».

Как позже объяснил вице-президент Meta Ник Клегг, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta «не потерпит русофобии».

После появления подобной информации в ряде СМИ Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram, а также признать компанию Meta экстремистской организацией.

С 14 марта Роскомнадзор официально заблокировал Instagram на территории России. Facebook попал под ограничения еще раньше, с 4 марта. Тогда доступ к соцсети ограничили из-за «дискриминации нескольких российских СМИ».