Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Также ведомство направило в суд прошение о признании Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией.
О «принятых мерах в связи с действиями компании Meta Platforms Inc.»:
В связи с проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР в социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием.
В связи с этим Генеральной прокуратурой России направлено в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram.
В Совете Федерации призвали блокировать не только Instagram, а все сервисы Meta — включая мессенджер WhatsApp. «Я это оцениваю как экстремизм. Должна быть полная блокировка этих ресурсов. Блокировать все ресурсы Meta», — заявил «Подъему» глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Напомним, ранее стало известно, что отвечающая за соцсети Facebook и Instagram компания Meta Platforms на время разрешит части пользователей публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к ряду россиян — но только в контексте «специальной военной операции в Украине». В частности, по данным Reuters, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси. О том, как на это реагировали российские власти, мы подробно писали здесь.
В Генпрокуратуре считают, что подобные действия руководства компании «не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации».
«В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — резюмировали в ведомстве.
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