Открытие 3-й очереди «Острова Фортов», расширение зоны платной парковки и визы в Финляндию: как изменится жизнь петербуржцев в июле

Снятия ограничений на прием визовых заявлений от россиян для поездки в Финляндию, открытие Катальной горки в Ораниенбауме после реставрации, запуск третьей очереди музейного-исторического парка «Остров фортов» — рассказываем, что еще ждет петербуржцев в июле.
Рост коммунальных тарифов
С 1 июля тарифы ЖКХ в Петербурге увеличились на 3,3%. Так стоимость одного кубического метра горячей воды теперь составляет 112,81 рублей. Одна гигакалория отопления будет обходиться в 1880,11 рублей. Что касается электрической энергии, одноставочный тариф в домах с газовыми плитами составляет 4,98 руб./кВтч, в домах с электроплитами — 3,73 руб./кВтч.
Вместе с тем изменен и размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей. В зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома с 1 июля он увеличивается не более чем на 3,5% по сравнению с декабрем 2020 года, что ниже темпов инфляции.
Расширение зоны платной парковки
С 1 июля платная парковка заработала на территории пяти муниципалитетов: Смольнинского, Литейного, Лиговки-Ямской и Владимирского округа. Платная парковка будет работать с 8:00 до 20:00, в остальное время припарковаться в центре можно бесплатно. Жители, дома которых расположены рядом с парковочными местами, могут получить льготные парковочные разрешения (на одну квартиру выдают по два). Для этого необходимо подать документы через МФЦ или портал «Госуслуг». Подробную информацию можно узнать здесь.
Ограничение движения в Приморском, Курортном и Пушкинском районах
Как сообщает ГАТИ, в Курортном районе с 1 по 19 июля из-за прокладки водопровода закрыто движение транспорта по 1-ой Боровой улице (поселок Солнечное): от Приморского шоссе до Петровской улицы. В Приморской районе с 30 июня по 5 июля из-за ремонта дорожного покрытия закрыто движение по Мариинскому проспекту: от Центральной улицы до Балтийского проспекта, в том числе перекресток с Балтийским проспектом. Также с 1 июля по 11 августа из-за строительства газопровода закрыли движение транспорта по улице Высокая: от Сосновой улицы до Военной улицы. В Пушкинском районе ограничили движение транспорта с 1 по 13 июля из-за прокладки электрокабеля по Московскому шоссе: от 1-го Бадаевского проезда до административной границы города.
Запуск туристического маршрута к Белому морю
В честь 350-летия Петра I в Петербурге запускают туристический маршрут к Белому морю «Дорога из Арктики. По следам Петра Великого». «Маршрутные точки будут тематически связаны с жизнью и деятельностью Петра I. Основной упор будет сделан на историю знаменитой "Осударевой дороги", которая была построена по приказу Петра I», — отметила первый заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Елена Асеева. Также во время поездки можно будет увидеть Соловецкие острова, поселения Поморья. Экскурсия будет доступна в двух форматах: автобусный и «приключенческий» — с катанием на вездеходах и снегоходах. Первые группы отправятся уже в начале июля.
Открытие Катальной горки в Ораниенбауме
В 1750-х годах Екатерина II приобрела участок земли у Голицыных, чтобы построить в ораниенбаумских лесах «Собственную дачу» — садово-парковый ансамбль из Китайского дворца, Катальной горки, Нового дворца (Каменное зало). Спустя несколько лет реставрации, наконец-то откроют Катальную горку для посещения. Раньше это был увеселительный комплекс с крытыми галереями-колоннадами и горками для катания. Сегодня уцелел только павильон: со 2 июля можно посмотреть парадную лестницу, Буфетную, Круглый, Штукатурный и Фарфоровый залы.
Жемчужиной Катальной горки является Фарфоровый кабинет. В его отделку включены фарфоровые группы, выполненные в 1772-1775-х на Мейсенской мануфактуре по моделям скульптора Кендлера. Это был «Большой русский заказ», включавший 40 скульптур с мифологическими сюжетами. Фигуры прославляли победу России в русско-турецкой войне и Екатерину II как вдохновительницу триумфа.
Запуск третьей очереди «Острова фортов»
В музейно-историческом парке «Остров фортов» откроют новый участок парковой зоны, реконструированную Главную площадь, а также крытый фудкорт, спортивную площадку, пешеходные зоны (одна из них — с видом на Финский залив). Для любителей шахмат и других парных интеллектуальных игр на свежем воздухе установят игровые зоны со столами и посадочными местами.
Уже 10 июля на территории заработает крытый фудкорт. «Концепция фудкорта базируется на разнообразном меню, сочетающим аутентичную петербургскую гастрономию с популярными стрит-фуд блюдами, в том числе национальными. Посетителей ждут авторские бургеры, петербургская шаверма, специалитеты греческой кухни, гриль-корнер, традиционные и необычные первые блюда, пончики с разными топингами, а также авторские горячие и прохладительные напитки», — рассказали в пресс-службе парка. А 31 июля, в в День ВМФ России, откроют остальные территории.
Новые правила получения медицинской помощи
С 1 июля, обращаясь за медицинской помощью, можно предъявить вместо полиса ОМС документ удостоверяющий личность (для граждан, не достигших 14 лет — свидетельство о рождении). До этого россияне должны были предъявлять полис, обращаясь за помощью в медицинскую организацию (исключение — экстренные ситуации).
Новые требования к гидам или экскурсоводам
С 1 июля вступает в силу закон, согласно которому гидами и экскурсоводами смогут только граждане РФ (это требование не распространяется на инструкторов-проводников). Все специалисты будут обязаны проходить аттестацию каждые пять лет, по ее итогам выдадут соответствующий документ и нагрудную идентификационную карточку. Ко всему прочему, у инструкторов-проводников должны будут отсутствовать судимость, медицинские противопоказания. Ранее мы писали, что думают эксперты об этом законе.
Новые срок оформления паспорта и порядок регистрационного учета
С 1 июля паспорта оформляют в течение пяти дней вне зависимости от того, где гражданин подал заявление — по месту регистрации или по месту пребывания. Кроме того, граждане смогут «встать на регистрационный учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Петербурге и Севастополе — в любом органе в пределах города».
Экскурсионный вагон в «Ласточке»
С 3 июля запускают «туристический вагон» в «Ласточке». Он будет курсировать с Финляндского вокзала в Выборг в 09:30 3, 10, 17, 24 и 31 июля. Во время поездки пассажирам расскажут об истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других населенных пунктов, через которые проходит маршрут. Чтобы попасть на такую экскурсию, необходимо купить билет на электропоезд на указанные выше дни и услугу по проведению экскурсии — сделать это можно в кассах №4 и №5 Финляндского вокзала за 99 рублей. При наличие свободных мест в «туристическом вагоне», контролер-кассир может на месте оформить экскурсию.
Снятие ограничения на прием визовых заявлений для поездки в Финляндию
Накануне Финляндия заявила о возвращении к «допандемийному» порядку въезда в страну. А С 1 июля финские власти сняли ограничения на прием визовых заявлений от россиян. Но обращаем внимание, российские туристы могут поехать сюда, но только в определенных случаях: рабочий или учебный контракт, болезнь родственника, проживающего на территории Финляндии, собственная свадьба, лечение и другие гуманитарные причины. Подать визовые заявления можно будет только по предварительной записи. А рассмотрение документов будут проводить согласно кодексу Евросоюза. Подробный разбор о том, как попасть в Финляндию, мы публиковали здесь.
Прекращение выдачи краткосрочных туристических виз в Бельгию
Консульство Бельгии в России временно прекратило выдавать краткосрочные визы (менее чем на 90 дней) с 1 июля. Визовый центр теперь принимает заявления только на студенческие, рабочие и визы для воссоединения семьи от заявителей, планирующих прибыть в страну до 31 августа.
Информирование о полной стоимости потребительского кредита
С 3 июля полную стоимость потребительского кредита или займа в процентах годовых будут указывать с точностью до третьего знака после запятой. Во время составления договора по вкладам банки должны будут отмечать на первой странице договора минимальную гарантированную ставку. Эти меры помогут снизить риски при принятии решения о выборе вклада или кредитной организации.
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