Открытие 3-й очереди «Острова Фортов», расширение зоны платной парковки и визы в Финляндию: как изменится жизнь петербуржцев в июле

Рост коммунальных тарифов

С 1 июля тарифы ЖКХ в Петербурге увеличились на 3,3%. Так стоимость одного кубического метра горячей воды теперь составляет 112,81 рублей. Одна гигакалория отопления будет обходиться в 1880,11 рублей. Что касается электрической энергии, одноставочный тариф в домах с газовыми плитами составляет 4,98 руб./кВтч, в домах с электроплитами — 3,73 руб./кВтч.

Вместе с тем изменен и размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей. В зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома с 1 июля он увеличивается не более чем на 3,5% по сравнению с декабрем 2020 года, что ниже темпов инфляции.