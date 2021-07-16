В Петербурге во втором чтении приняли закон об аттестации гидов. Лев Лурье и другие исследователи города — о скандальной инициативе

Экскурсовод, блогер, @elenapogrebnaya

«Закон вызывает противоречивые чувства. В Петербурге уже существует институт аккредитации гидов-переводчиков и экскурсоводов. Проблема в том, что преподаватели используют устаревшие методы обучения, а вопросы в билетах на аттестации не имеют отношения к нашей деятельности: например, на экзамене меня как-то спросили имя и отчество заместителя главы ЗакСа.

Помимо этого, сейчас нужно принести корочку об окончании дорогостоящих специализированных курсов. Возникает вопрос: «Как будет после принятия закона?». Если можно будет просто заплатить пошлину, сдать экзамен, получить бейджик и диплом — это одно. А если появится орган, где нужно сначала дополнительно пройти обучение, а потом всё остальное — это грустная история, потому что в год экскурсоводы отдают десятки тысяч рублей за продление лицензирования в разных музеях. Во время пандемии эти деньги просто не отбить.

Раз мы платим деньги и проходим аттестацию, должны быть не только обязанности, но и права. Хотелось бы получить защиту, доступ в профессиональное сообщество, льготы. Сейчас очень маленький процент культурно-

образовательных учреждений готов предоставить льготы экскурсоводам.



Понятно, откуда взялась идея — запретить гражданам других государств работать: многие зарубежные группы приезжали с неаккредитованными и незарегистрированными гидами. Но есть же иностранцы, которые живут и проводят авторские экскурсии по Петербургу. Почему им нельзя? Я бы радовалась, если коллеги могли бы показывать город. Чем больше конкуренция, тем тем интереснее работать на этом рынке.