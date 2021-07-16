В Петербурге во втором чтении приняли закон об аттестации гидов. Лев Лурье и другие исследователи города — о скандальной инициативе

Депутаты ЗакСа во втором чтении приняли поправки в закон «О туристской деятельности», согласно которым гиды и экскурсоводы-переводчики должны будут аттестовываться каждые пять лет и носить специальные идентификационные карточки. Кроме того, иностранным гражданам запрещено вести группы. До утверждения осталось совсем немного — одно рассмотрение и подпись губернатора. «Собака.ru» узнала у специалистов, какие у них есть опасения на этот счёт и что власти не учли в тексте.
Лев Лурье
Культуролог, историк, основатель «ДК Лурье»
«Совершенно непонятны критерии, по которым будут отбираться экскурсоводы. Неясно, к чему нужно готовиться, кто будет принимать эти экзамены, достаточно ли эти люди квалифицированы, какой уровень знаний требуется, нет ли там идеологии?
Профессиональная среда реагирует по-разному, но в основном волнуется и неприятно удивлена появлению этого закона».
Елена Погребная
Экскурсовод, блогер, @elenapogrebnaya
«Закон вызывает противоречивые чувства. В Петербурге уже существует институт аккредитации гидов-переводчиков и экскурсоводов. Проблема в том, что преподаватели используют устаревшие методы обучения, а вопросы в билетах на аттестации не имеют отношения к нашей деятельности: например, на экзамене меня как-то спросили имя и отчество заместителя главы ЗакСа.
Помимо этого, сейчас нужно принести корочку об окончании дорогостоящих специализированных курсов. Возникает вопрос: «Как будет после принятия закона?». Если можно будет просто заплатить пошлину, сдать экзамен, получить бейджик и диплом — это одно. А если появится орган, где нужно сначала дополнительно пройти обучение, а потом всё остальное — это грустная история, потому что в год экскурсоводы отдают десятки тысяч рублей за продление лицензирования в разных музеях. Во время пандемии эти деньги просто не отбить.
Раз мы платим деньги и проходим аттестацию, должны быть не только обязанности, но и права. Хотелось бы получить защиту, доступ в профессиональное сообщество, льготы. Сейчас очень маленький процент культурно-
образовательных учреждений готов предоставить льготы экскурсоводам.
Понятно, откуда взялась идея — запретить гражданам других государств работать: многие зарубежные группы приезжали с неаккредитованными и незарегистрированными гидами. Но есть же иностранцы, которые живут и проводят авторские экскурсии по Петербургу. Почему им нельзя? Я бы радовалась, если коллеги могли бы показывать город. Чем больше конкуренция, тем тем интереснее работать на этом рынке.
Владислав Пода
Гид, автор книги «Где бьется сердце Петербурга», @vlad_pitergid
«Это очередной лоббистский закон. Идёт активная борьба за иностранцев. После пандемии заработка у туристических компаний практически нет. Нужно исправлять ситуацию, а законом можно устранить конкурентов. К тому же, не совсем понимаю, кто будет проводить экзамены для гидов, кто будет компетентнее. Не уверен, что эти люди знают лучше историю России, чем любой другой экскурсовод.
После принятия закона для меня ничего не поменяется. Я уже проходил курсы в Эрмитаже, чтобы получить лицензию. Это стоило порядка 40 тысяч рублей. При этом обучение там — откровенный совок. Преподаватели рассказывали, что с людьми взаимодействовать во время экскурсии не нужно, а необходимо просто сухо выдавать материал.
Большинство коллег воспринимают инициативу негативно. Никто не доверяет проверяющим органам, не понимает, как это всё будет организовано. Думаю, что на рынок русского туризма это не повлияет, и со временем всё урегулируется».
Иван Чайкин
Гид, @guide_ivan
«Закон избавит Петербург от нелицензированных гидов, которые часто дезинформируют людей (в частности — от китайских). Но если в такие жесткие рамки загоняют всех профессионалов, тогда нужны привилегии. Например, сейчас могу проводить экскурсию в музее и пройти туда бесплатно, имея лицензию и ваучер на группу от турфирмы. Но если я сам купил билеты гостям и хочу показать им место — это запрещено, даже если есть разрешение.
Очень хорошо придумали в «Царском селе». С этого года, чтобы провести экскурсии в парке музея-заповедника, требуется лицензия. Конечно, нужно заплатить за нее, но у есть возможность бесплатно ходить сюда с туристами, не боясь, что выгонят. Да, это жесткие рамки, но я готов к ним. А повышать квалификацию, получать разрешение, при этом не имея право проводить индивидуальные экскурсии и подтверждать свой опыт как индивидуальный предприниматель, — это неправильно.
Для меня ничего не изменится, потому что я регулярно прохожу подобные процедуры. Раз такие правила есть, значит их нужно соблюдать. Думаю, что профессиональная среда экскурсоводов больше солидарна со мной».
Константин Шолмов
Гид из Дома культуры Льва Лурье
«Не встречал гида, который не назвал бы это бредом. Намерен саботировать закон, пока позволят обстоятельства. Предполагаю, что появятся некие контролирующие органы, которые смогут требовать у меня аккредитацию или лицензию. Уверен, что вскоре мы увидим контору, раздающую разрешения за деньги. Не удивлюсь, если она будет связана с инициаторами».
Виктор Федотов
Экскурсовод, @unf_spb
«Пока не могу представить, кто будет аттестовать меня по авторским маршрутам. Многие места не встречаются в туристических справочниках, на экскурсии по этим объектам не нужны лицензии. Бюрократическая машина творчество не очень любит.
Есть люди, которые реагируют на этот закон положительно, но их очень мало. Все прекрасно понимают, что профессиональные курсы и лицензирование — это дополнительный способ заработка денег и удобная возможность лоббировать отрасль».
Александра Бойкова
Гид
«Изначально закон направлен против гидов-иностранцев, в основном против китайцев, которые дезинформируют группы и рассказывают, что Ленин жил в Эрмитаже. А в итоге я не смогу водить экскурсии в Гатчину, потому что это другой регион, и туда нужна другая аттестация. Во всем мире ты получаешь карточку гида один раз, а у нас каждый год это аттракцион под названием "Продли все лицензии"».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.