18+
  • Город
  • Город
  • ЛЕТО В ПЕТЕРБУРГЕ 2022
  • News
Город

В «Ласточки» из Петербурга в Выборг добавят воскресный туристический вагон

Поделиться:

Поездки из Петербурга в Выборг станут экскурсионными. В июле в «Ласточки» добавят специальный туристический вагон, который будет работать по воскресеньям. 

Baka Sobaka / Shutterstock.com

В июле «туристический» вагон электропоезда «Ласточка» будет отправляться с Финляндского вокзала в Выборг в 09:30 по следующим дням:

  • 3 июля (воскресенье);
  • 10 июля (воскресенье);
  • 17 июля (воскресенье);
  • 24 июля (воскресенье);
  • 31 июля (воскресенье).

Экскурсия будет организована в последнем, хвостовом вагоне поезда. В пути следования пассажиры смогут узнать различные факты из истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других населенных пунктов, через которые проходит маршрут.

Чтобы принять участие в поездке, необходимо приобрести билет на пригородный электропоезд «Ласточка» отправлением в 09:30 с Финляндского вокзала, а также оформить в пригородных кассах услугу по проведению экскурсии — сделать это можно в кассах №4 и №5 за 99 рублей. Владельцам абонементных проездных документов услуга оформляется при предъявлении соответствующего действующего абонемента. С полученным билетом необходимо пройти в последний, хвостовой вагон.

«Количество человек, участвующих в экскурсии, ограничено количеством посадочных мест в вагоне электропоезда «Ласточка». При наличии свободных мест в вагоне, в котором организовано экскурсионное обслуживание и желании пассажира пересесть и прослушать экскурсию, билетный-разъездной контролер-кассир после отправления сможет оформить квитанцию на услугу экскурсионного обслуживания в пути следования электропоезда», — отмечают в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Лето в Петербурге 2022

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: