В июле «туристический» вагон электропоезда «Ласточка» будет отправляться с Финляндского вокзала в Выборг в 09:30 по следующим дням:

3 июля (воскресенье);

10 июля (воскресенье);

17 июля (воскресенье);

24 июля (воскресенье);

31 июля (воскресенье).

Экскурсия будет организована в последнем, хвостовом вагоне поезда. В пути следования пассажиры смогут узнать различные факты из истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других населенных пунктов, через которые проходит маршрут.

Чтобы принять участие в поездке, необходимо приобрести билет на пригородный электропоезд «Ласточка» отправлением в 09:30 с Финляндского вокзала, а также оформить в пригородных кассах услугу по проведению экскурсии — сделать это можно в кассах №4 и №5 за 99 рублей. Владельцам абонементных проездных документов услуга оформляется при предъявлении соответствующего действующего абонемента. С полученным билетом необходимо пройти в последний, хвостовой вагон.

«Количество человек, участвующих в экскурсии, ограничено количеством посадочных мест в вагоне электропоезда «Ласточка». При наличии свободных мест в вагоне, в котором организовано экскурсионное обслуживание и желании пассажира пересесть и прослушать экскурсию, билетный-разъездной контролер-кассир после отправления сможет оформить квитанцию на услугу экскурсионного обслуживания в пути следования электропоезда», — отмечают в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.