Бельгия прекратит выдавать туристические визы россиянам

«С 1 июля визовый центр Бельгии будет принимать заявления только на студенческие визы, рабочие визы, визы для воссоединения семьи от заявителей, планирующих прибыть в страну до 31 августа», — говорится в сообщении.

Официальной причины приостановки выдачи документов не сообщается. Как отметили в VFS Global, принимать заявления на получение краткосрочной визы для пребывания в стране на срок менее 90 дней с 1 июля не будут. Сюда входят и туристические визы.

Напомним, Чехия приостановила выдачу виз и вида на жительство россиянам и гражданам Беларуси. Ограничение, предложенное министерством иностранных дел республики и поддержанное правительством, будет действовать до конца марта 2023 года.

Помимо этого, процедура въезда в страны Шенгенской зоны изменится. Через несколько месяцев заработают Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и сопутствующая ей система въезда-выезда (EES), сообщает АТОР. Рассказываем подробнее, что это значит.