Обязательная аттестация для гидов и право должников на прожиточный минимум: какие законы вступают в силу в июле?

В июле в России вступает в силу ряд законов. Специальный налоговый режим для малого бизнеса и право должников на сохранение прожиточного минимума — рассказываем подробнее.
1 июля
Специальный налоговый режим для малого бизнеса
С июля впервые зарегистрированные малый бизнес и ИП смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. Для тех, кто примет в нем участие, станет меньше отчетности, также им не нужно будет платить страховые взносы.
Право должников на сохранение прожиточного минимума
Заявление о сохранении прожиточного минимума от списания можно будет подать напрямую в кредитную организацию — таким образом минимальные доходы можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов. Защитить от списания прожиточный минимум при наличии исполнительного производства можно с февраля 2022 года, обратившись к судебному приставу. «Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Защита пенсионных накоплений
Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.
Обязательное медицинское страхование
При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность. Как отмечают в Госдуме, россияне не обязаны самостоятельно выбирать страховую медицинскую организацию. Если не подать соответствующее заявление, ее определит территориальный фонд ОМС. «Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, — это забота государства, граждан от этого надо освободить», — отметил Володин.
Больше мер соцподдержки через «Госуслуги»
Инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители смогут подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги». Также подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки через данный портал смогут члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет о выплатах в связи с расходами на жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ и о пособиях на детей.
Ограничение размера комиссий
Размер комиссий за операции по переводу средств со счетов юрлиц и ИП на счета физлиц не может быть обусловлен назначением платежей либо суммами переводов, а также изменением или расторжением договора банковского счета с клиентом.
Контроль качества выращенного в России зерна
В России вводится государственный мониторинг зерна и продуктов его переработки. Объектом исследования станет зерно в период уборки урожая в месте его выращивания, перечень необходимых для этого свойств утвержден Минсельхозом. Мониторинг будут проводить для передачи производителям сельхозтоваров достоверных данных о продукте.
Система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов
Система будет следить за пестицидами и агрохимикатами на всех стадиях их оборота, а также обрабатывать предоставленные данные и контролировать их достоверность.
Биологическая безопасность
Вступает в силу ряд положений закона о биологической безопасности. В частности, организации будут обязаны уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области биологической безопасности. Порядок уведомления определит правительство России.
Обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов
Экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах смогут быть только граждане России. Требование о российском гражданстве не распространяется на инструкторов-проводников. Также вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. За нарушение требований к гидам будет грозить административная ответственность.
Сокращение срока оформления паспорта
Срок оформления паспорта не должен превышать пять рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ.
Упрощение регистрации по месту жительства
Россияне смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Петербурге и Севастополе — в любом органе в пределах города.
Получение гражданства
Иностранные граждане и лица без гражданства — победители и финалисты общероссийских конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» — смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке: без разрешения на временное проживание.
3 июля
Информирование о полной стоимости потребительского кредита
Полная стоимость потребкредита или займа в процентах годовых должна указываться с точностью до третьего знака после запятой. Также при составлении договора по вкладам банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора. Как отмечают в Госдуме, данные меры повышают информированность вкладчиков, а также снижают риски при принятии решения о выборе вклада и кредитной организации.
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