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Обязательная аттестация для гидов и право должников на прожиточный минимум: какие законы вступают в силу в июле?

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В июле в России вступает в силу ряд законов. Специальный налоговый режим для малого бизнеса и право должников на сохранение прожиточного минимума — рассказываем подробнее.

Shutterstock.com

1 июля

Специальный налоговый режим для малого бизнеса

С июля впервые зарегистрированные малый бизнес и ИП смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. Для тех, кто примет в нем участие, станет меньше отчетности, также им не нужно будет платить страховые взносы.

Право должников на сохранение прожиточного минимума

Заявление о сохранении прожиточного минимума от списания можно будет подать напрямую в кредитную организацию — таким образом минимальные доходы можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов. Защитить от списания прожиточный минимум при наличии исполнительного производства можно с февраля 2022 года, обратившись к судебному приставу. «Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Защита пенсионных накоплений

Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

Обязательное медицинское страхование

При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность. Как отмечают в Госдуме, россияне не обязаны самостоятельно выбирать страховую медицинскую организацию. Если не подать соответствующее заявление, ее определит территориальный фонд ОМС. «Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, — это забота государства, граждан от этого надо освободить», — отметил Володин.

Больше мер соцподдержки через «Госуслуги»

Инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители смогут подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги». Также подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки через данный портал смогут члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет о выплатах в связи с расходами на жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ и о пособиях на детей.

Oleg Elkov / Shutterstock.com

Ограничение размера комиссий

Размер комиссий за операции по переводу средств со счетов юрлиц и ИП на счета физлиц не может быть обусловлен назначением платежей либо суммами переводов, а также изменением или расторжением договора банковского счета с клиентом.

Контроль качества выращенного в России зерна

В России вводится государственный мониторинг зерна и продуктов его переработки. Объектом исследования станет зерно в период уборки урожая в месте его выращивания, перечень необходимых для этого свойств утвержден Минсельхозом. Мониторинг будут проводить для передачи производителям сельхозтоваров достоверных данных о продукте.

Система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов

Система будет следить за пестицидами и агрохимикатами на всех стадиях их оборота, а также обрабатывать предоставленные данные и контролировать их достоверность.

Биологическая безопасность

Вступает в силу ряд положений закона о биологической безопасности. В частности, организации будут обязаны уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области биологической безопасности. Порядок уведомления определит правительство России.

Обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов

Экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах смогут быть только граждане России. Требование о российском гражданстве не распространяется на инструкторов-проводников. Также вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. За нарушение требований к гидам будет грозить административная ответственность.

В Петербурге приняли закон об аттестации гидов. Лев Лурье и другие исследователи города — о скандальной инициативе

Сокращение срока оформления паспорта

Срок оформления паспорта не должен превышать пять рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ.

Упрощение регистрации по месту жительства

Россияне смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Петербурге и Севастополе — в любом органе в пределах города.

Получение гражданства

Иностранные граждане и лица без гражданства — победители и финалисты общероссийских конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» — смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке: без разрешения на временное проживание.

3 июля

Информирование о полной стоимости потребительского кредита

Полная стоимость потребкредита или займа в процентах годовых должна указываться с точностью до третьего знака после запятой. Также при составлении договора по вкладам банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора. Как отмечают в Госдуме, данные меры повышают информированность вкладчиков, а также снижают риски при принятии решения о выборе вклада и кредитной организации.

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