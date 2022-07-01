Обязательная аттестация для гидов и право должников на прожиточный минимум: какие законы вступают в силу в июле?

1 июля

Специальный налоговый режим для малого бизнеса

С июля впервые зарегистрированные малый бизнес и ИП смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. Для тех, кто примет в нем участие, станет меньше отчетности, также им не нужно будет платить страховые взносы.

Право должников на сохранение прожиточного минимума

Заявление о сохранении прожиточного минимума от списания можно будет подать напрямую в кредитную организацию — таким образом минимальные доходы можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов. Защитить от списания прожиточный минимум при наличии исполнительного производства можно с февраля 2022 года, обратившись к судебному приставу. «Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Защита пенсионных накоплений

Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

Обязательное медицинское страхование

При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность. Как отмечают в Госдуме, россияне не обязаны самостоятельно выбирать страховую медицинскую организацию. Если не подать соответствующее заявление, ее определит территориальный фонд ОМС. «Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, — это забота государства, граждан от этого надо освободить», — отметил Володин.

Больше мер соцподдержки через «Госуслуги»

Инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители смогут подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги». Также подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки через данный портал смогут члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет о выплатах в связи с расходами на жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ и о пособиях на детей.