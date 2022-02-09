Почему перед больницами в Петербурге образуются очереди из машин скорой помощи? Объяснили в Комздраве

О работе коронавирусных стационаров Петербурга:

Среднее время нахождения пациента в приемном отделении — 30-40 минут. На входе работает сестринский сортировочный пункт, разделяющий пациентов по простым и быстро определяемым признакам (сознание, пульс, давление, сатурация) на потоки легких, среднетяжелых и тяжелых. Дальнейший прием ведут пять врачей одновременно. В первую очередь принимаются тяжелые пациенты, крайне тяжелые следуют в реанимацию, минуя приемное отделение. Пиковая нагрузка возникает около 18:00-20:00. В этот момент одновременно работает 8 врачебных бригад.

Кратковременно могут возникать очереди из скорых, но при этом они быстро продвигаются и машины передают пациента в течение 30-40 минут. В основном в стационар госпитализируются тяжелые, среднетяжелые и крайнетяжелые больные. Возможны ситуации, когда легкие пациенты относительно долго ждут осмотра в приемном отделении, так как они пропускают вновь поступающих тяжелых пациентов. Большинство из легких пациентов обследуется приемном отделении, а затем с рекомендациями направляются на амбулаторное лечение.