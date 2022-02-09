Почему перед больницами в Петербурге образуются очереди из машин скорой помощи? Объяснили в Комздраве

Перед петербургским больницами вновь образуются очереди из машин скорой помощи. В Комитете по здравоохранению объяснили, почему это происходит, а также описали работу коронавирусных стационаров города в период высокой заболеваемости.
Как объяснили в Комитете по здравоохранению Петербурга, «эпизодические очереди» из машин скорой помощи у одного из многопрофильных стационаров Петербурга, ведущего прием больных с коронавирусом, связаны с «ростом переводов пациентов из одной больницы в другую из-за выявления COVID-19».
Комитет по здравоохранению Петербурга
О работе коронавирусных стационаров Петербурга:
Среднее время нахождения пациента в приемном отделении — 30-40 минут. На входе работает сестринский сортировочный пункт, разделяющий пациентов по простым и быстро определяемым признакам (сознание, пульс, давление, сатурация) на потоки легких, среднетяжелых и тяжелых. Дальнейший прием ведут пять врачей одновременно. В первую очередь принимаются тяжелые пациенты, крайне тяжелые следуют в реанимацию, минуя приемное отделение. Пиковая нагрузка возникает около 18:00-20:00. В этот момент одновременно работает 8 врачебных бригад.
Кратковременно могут возникать очереди из скорых, но при этом они быстро продвигаются и машины передают пациента в течение 30-40 минут. В основном в стационар госпитализируются тяжелые, среднетяжелые и крайнетяжелые больные. Возможны ситуации, когда легкие пациенты относительно долго ждут осмотра в приемном отделении, так как они пропускают вновь поступающих тяжелых пациентов. Большинство из легких пациентов обследуется приемном отделении, а затем с рекомендациями направляются на амбулаторное лечение.
Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 80% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В Петербурге уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение. В Ленинградской области всех школьников отправят на внеплановые каникулы.
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