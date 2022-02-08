Перед петербургским больницами снова заметили очереди из машин скорой помощи

Он опубликовал в своем Facebook фото и видео с очередями из скорых. На кадрах от 6 февраля видна вереница из примерно десяти скорых. На его странице есть еще два похожих поста: от 1 и 8 февраля.

«Неужели за два года в нашем городе невозможно решить проблему очередей из Скорых? Задача Скорых не стоять в очередях. Есть еще люди, которые этого не понимают? Приемное отделение принимает 2-3 бригады в час. 10 бригад в очереди. Время ожидания 3-4 часа. За 4 часа 10 бригад Скорых могут оказать помощь 35-40 больным», — написал Авербах.

В комздраве «Бумаге» ситуацию прокомментировали следующим образом:

«В городе более 20 учреждений принимают коронавирусных больных. Если в течение дня у одного из них встает восемь-девять машин, которые в приемном покое принимают за один-два часа, вряд ли корректно говорить о том, что у городских больниц начали собираться очереди. Тем более что сейчас выросло количество переводов больных из других стационаров, и очереди связаны в основном с этим. Если больной со сломанной рукой попадает в «скоропомощной» стационар и антиген-тест показывает ковид, его [пациента] перевозят в ковидный стационар. В связи с ростом заболеваемости «омикроном» таких больных стало больше».

Напомним, похожая ситуация была замечена в конце января 2022 года. Тогда очередь из скорых увидели возле Покровской больницы на Васильевском острове.