Вакцинация от коронавируса подростков Петербурга может начаться уже через неделю. Об этом сегодня, 10 января, заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
«Сейчас проводится исследование той партии вакцины, которую планируется выпустить в оборот. В течение нескольких дней она станет доступна, и можно говорить о том, что в течение недели — десяти дней эти партии могут поступить в Петербург», — заявил Лисовец.
Напомним, первую российскую вакцину против COVID-19 для детей зарегистрировали 24 ноября. Минздрав рассчитывал начать всероссийскую вакцинацию несовершеннолетних до наступления Нового года. Тогда же в правительстве Петербурга заявили, что поставку первой партии вакцины ожидают уже в января.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов 666 тысяч, в Москве — 2 миллиона 55 тысяч, в Петербурге — 865 тысяч, в мире — 307 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».
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