«Сейчас проводится исследование той партии вакцины, которую планируется выпустить в оборот. В течение нескольких дней она станет доступна, и можно говорить о том, что в течение недели — десяти дней эти партии могут поступить в Петербург», — заявил Лисовец.

Напомним, первую российскую вакцину против COVID-19 для детей зарегистрировали 24 ноября. Минздрав рассчитывал начать всероссийскую вакцинацию несовершеннолетних до наступления Нового года. Тогда же в правительстве Петербурга заявили, что поставку первой партии вакцины ожидают уже в января.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов 666 тысяч, в Москве — 2 миллиона 55 тысяч, в Петербурге — 865 тысяч, в мире — 307 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».