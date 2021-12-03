Когда в Петербург поступит вакцина от коронавируса для подростков? Рассказали в Смольном

Конкретные сроки поставки первой партии вакцины от коронавируса для подростков в Смольном не называют. Ответственный за проект «Вакцинация» в городском правительстве Дмитрий Ченцов сообщил, что также не располагает конкретикой о сроках и размере партии. «Ни объемов, ни сроков не известно никому», — приводит «Фонтанка» его слова.

Всего подростков в возрасте от 12 до 17 лет в Петербурге около 240 тысяч, в целом детей — примерно 1 миллион.

Ранее в правительстве Ленинградской области заявили, что ждут первую поставку вакцины для подростков в регионе ожидают к концу декабря. На территории области проживают порядка 100 жителей в возрасте от 12 до 17 лет.

Напомним, первую российскую вакцину против COVID-19 для детей зарегистрировали 24 ноября. В гражданский оборот она поступит не раньше конца декабря. Ранее также стало известно, что дети стали чаще болеть коронавирусом. На сегодняшний день заболевание диагностировано у почти 60 тысяч несовершеннолетних, у 30% их них — постковидный синдром.