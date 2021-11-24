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В России появится вакцина против COVID-19 для детей. Она будет называться «Спутник М»

В России 24 ноября зарегистрируют первую вакцину против COVID-19 для детей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, пишут РИА Новости.

Препарат будут использовать для детей от 12 до 17 лет. Сделать прививку этой вакциной разрешат только с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Сообщается, что вакцина будет называться «Спутник М». В гражданский оборот она поступит не раньше конца декабря.

Напомним, дети стали чаще болеть коронавирусом. На сегодняшний день заболевание диагностировано у почти 60 тысяч несовершеннолетних, у 30% их них — постковидный синдром.

А еще состав вакцин против COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» достаточно универсален и может быть рассмотрены для профилактической вакцинации детей. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

Также концентрацию препарата «Спутник V» снизят в пять раз для вакцинации против коронавируса подростков и в 10 раз для детей младшего возраста. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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