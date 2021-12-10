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В Минздраве намерены начать всероссийскую вакцинацию подростков от COVID-19 до Нового года

В Минздраве рассчитывают начать повсеместную вакцинацию подростков от коронавируса до конца текущего года. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые прививки проведут до Нового года.

Shutterstock.com

«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — заявил Мурашко. Ранее он также сообщал, что до конца года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тысяч доз вакцины «Спутник M». Препарат предназначен для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее в правительстве Петербурга заявили, что поставку первой партии вакцины от коронавируса для подростков ожидают уже в начале января. В Ленинградской области, в свою очередь, препарат рассчитывают получить к концу декабря.

Напомним, первую российскую вакцину против COVID-19 для детей зарегистрировали 24 ноября. В гражданский оборот она поступит не раньше конца декабря. Ранее также стало известно, что дети стали чаще болеть коронавирусом. На сегодняшний день заболевание диагностировано у почти 60 тысяч несовершеннолетних, у 30% их них — постковидный синдром.

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