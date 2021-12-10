В Минздраве намерены начать всероссийскую вакцинацию подростков от COVID-19 до Нового года

«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — заявил Мурашко. Ранее он также сообщал, что до конца года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тысяч доз вакцины «Спутник M». Препарат предназначен для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее в правительстве Петербурга заявили, что поставку первой партии вакцины от коронавируса для подростков ожидают уже в начале января. В Ленинградской области, в свою очередь, препарат рассчитывают получить к концу декабря.

Напомним, первую российскую вакцину против COVID-19 для детей зарегистрировали 24 ноября. В гражданский оборот она поступит не раньше конца декабря. Ранее также стало известно, что дети стали чаще болеть коронавирусом. На сегодняшний день заболевание диагностировано у почти 60 тысяч несовершеннолетних, у 30% их них — постковидный синдром.