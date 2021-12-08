Комздрав: заболеваемость коронавирусом среди детей в Петербурге снижается

«В прошлом году пик заболеваемости детей COVID-19 отмечался в декабре, а в этом году в октябре и ноябре мы отмечаем уверенное снижение. Поэтому рост, который мы видим сейчас — это ОРВИ», — заявил Лисовец.

Напомним, Петербург ожидает первую поставку вакцины от коронавируса для подростков в начале января. Всего подростков в возрасте от 12 до 17 лет в Петербурге около 240 тысяч, в целом детей — примерно 1 миллион.

В правительстве Ленинградской области ждут первую поставку вакцины для подростков в регионе к концу декабря. На территории области проживают порядка 100 жителей в возрасте от 12 до 17 лет.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 864 тысячи, в Москве — 1 миллион 968 тысяч, в Петербурге — 804 тысячи, в мире — 266 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».