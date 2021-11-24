На Московском и Ладожском вокзалах откроют пункты вакцинации от коронавируса. Один из них уже принимает желающих сделать прививку.
Пункты вакцинации на железнодорожных вокзалах Петербурга откроет Единый медицинский центр. На Московском вокзале уже можно сделать прививку — желающих здесь начали принимать со вторника, 23 ноября. На Ладожском вокзале привиться можно будет с субботы, 27 ноября.
В день планируется прививать до 50 человек. Пункты вакцинации будут работать в будние дни с 09:00 до 21:00, в выходные — с 09:00 до 18:00. Записаться на прием можно через горячую линию и сайт Единого центра документов. Как отмечает «Фонтанка», процедура будет платной — в стоимость входит осмотр терапевта и непосредственно вакцинация.
Напомним, ранее в петербургском аэропорту «Пулково» открылся пункт вакцинации от коронавируса. Сделать прививку здесь смогут по 200 человек в день — но только из числа тех, кто работает в воздушной гавани.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 434 тысячи, в Москве — 1 миллион 926 тысяч, в Петербурге — 775 тысяч, в мире — 258 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».
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