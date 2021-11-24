На Московском и Ладожском вокзалах откроют пункты вакцинации от коронавируса

Пункты вакцинации на железнодорожных вокзалах Петербурга откроет Единый медицинский центр. На Московском вокзале уже можно сделать прививку — желающих здесь начали принимать со вторника, 23 ноября. На Ладожском вокзале привиться можно будет с субботы, 27 ноября.

В день планируется прививать до 50 человек. Пункты вакцинации будут работать в будние дни с 09:00 до 21:00, в выходные — с 09:00 до 18:00. Записаться на прием можно через горячую линию и сайт Единого центра документов. Как отмечает «Фонтанка», процедура будет платной — в стоимость входит осмотр терапевта и непосредственно вакцинация.

Напомним, ранее в петербургском аэропорту «Пулково» открылся пункт вакцинации от коронавируса. Сделать прививку здесь смогут по 200 человек в день — но только из числа тех, кто работает в воздушной гавани.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 434 тысячи, в Москве — 1 миллион 926 тысяч, в Петербурге — 775 тысяч, в мире — 258 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».